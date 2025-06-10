Каліфорнія подала у суд на Трампа за розгортання Національної гвардії у Лос-Анджелесі

Дозвіл Трампа на введення нацгвардійців штат вважає неконституційним

Губернатор Каліфорнії, демократ Гевін Ньюсом та генеральний прокурор штату подали позов до суду через рішення президента США Дональда Трампа направити війська Національної гвардії Каліфорнії до Лос-Анджелеса для придушення імміграційних протестів, назвавши це "безпрецедентним захопленням влади".

Про це пише The Hill.

Позов, поданий до федерального суду Сан-Франциско, містить прохання заблокувати дозвіл Трампа на введення нацгвардійців у штат, вважаючи його неконституційним.

"Одним із наріжних каменів нашої Нації та нашої демократії є те, що нашим народом керує цивільне, а не військове правління", – йдеться у 22-сторінковій скарзі.

Автори наголосили, що ці принципи закріплені у Конституції і уряд має бути підзвітним народу, керуватися верховенством права та цивільною владою, а не військовим правлінням.

Коли в Лос-Анджелесі спалахнули протести, Трамп підписав указ, що дозволяє розгортання 2000 військовослужбовців Національної гвардії. Ні посадовці штату, ні міські чиновники не просили про це, і Ньюсом офіційно звернувся до адміністрації з проханням скасувати указ.

Трамп став першим президентом, який розгорнув Національну гвардію штату без згоди губернатора з часів, коли президент Ліндон Б. Джонсон у 1965 році відправив війська до Алабами для захисту протестувальників за громадянські права.

Окрім конституційного аргументу, у позові стверджується, що закон, на який посилався Трамп для розгортання військ, вимагав згоди Ньюсома, якої він не дав.