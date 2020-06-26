ЗДОРОВ'Я НОВИНИВ Україні почалися виплати сім'ям медиків, які померли в боротьбі з коронавірусом COVID-19. Гроші надійдуть на рахунки вже найближчими днями, почнуть з виплат за 210 тисяч гривень.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Почалися виплати сім'ям померлих у боротьбі з COVID-19 медиків
Найближчими днями очікуються виплати по 210 тисяч гривень
Фото: gettyimages.com
Про це повідомляє Міністерство соціальної політики, передає РБК - Україна.
Повідомляється, що Мінсоцполітики перерахувало кошти, які з дня у день надійдуть від Фонду соціального страхування на рахунки родичів померлих медиків. Поки мова йде про виплати по 210 тис. гривень.
"Крім того, найближчим часом буде забезпечена додаткова виплата сім'ям в розмірі 1 млн 575 тисяч гривень", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що за даними ЦГЗ, на 26 червня в Україні зафіксовано 41 117 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1086 летальних, 18 299 пацієнтів одужало.
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