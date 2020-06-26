Почалися виплати сім'ям померлих у боротьбі з COVID-19 медиків Найближчими днями очікуються виплати по 210 тисяч гривень

В Україні почалися виплати сім'ям медиків, які померли в боротьбі з коронавірусом COVID-19. Гроші надійдуть на рахунки вже найближчими днями, почнуть з виплат за 210 тисяч гривень.

Фото: gettyimages.com

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