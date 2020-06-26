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Почалися виплати сім'ям померлих у боротьбі з COVID-19 медиків

Найближчими днями очікуються виплати по 210 тисяч гривень
В Україні почалися виплати сім'ям медиків, які померли в боротьбі з коронавірусом COVID-19. Гроші надійдуть на рахунки вже найближчими днями, почнуть з виплат за 210 тисяч гривень.
Почалися виплати сім Фото: gettyimages.com

Про це повідомляє Міністерство соціальної політики, передає РБК - Україна.

Повідомляється, що Мінсоцполітики перерахувало кошти, які з дня у день надійдуть від Фонду соціального страхування на рахунки родичів померлих медиків. Поки мова йде про виплати по 210 тис. гривень.

"Крім того, найближчим часом буде забезпечена додаткова виплата сім'ям в розмірі 1 млн 575 тисяч гривень", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що за даними ЦГЗ, на 26 червня в Україні зафіксовано 41 117 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1086 летальних, 18 299 пацієнтів одужало.

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26 06 2020 14:40
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