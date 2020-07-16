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Податкова почала тестувати безкоштовні "касові апарати у смартфоні"

Тестування безкоштовного програмного рішення ПРРО триватиме до 31.07.2020
Представники бізнесу можуть ознайомитись з функціоналом додатку в Електронному кабінеті платника податків, протестувати його та надати пропозиції щодо його вдосконалення.
Податкова почала тестувати безкоштовні "касові апарати у смартфоні" Фото: Економічна правда

Мінфін оголосив про те, що з 15 липня тестова версія безкоштовного фіскального додатку програмного реєстратору розрахункових операцій (ПРРО) доступна для малого та середнього бізнесу, повідомляє "Економічна правда".

"Безкоштовний фіскальний додаток розміщено на сайті ДПС. Реєстрація ПРРО здійснюється шляхом подання заяви про реєстрацію програмного реєстратора розрахункових операцій (форма J/F 1316602), що розміщена за посиланням.

Представники бізнесу можуть ознайомитись з функціоналом додатку в Електронному кабінеті платника податків, протестувати його та надати пропозиції щодо його вдосконалення. Тестування безкоштовного програмного рішення ПРРО триватиме до 31.07.2020", - йдеться у повідомленні.

"Запровадження програмного РРО є важливим кроком до детінізації економіки та створення рівних умов ведення підприємницької діяльності. Програмне забезпечення "РРО в смартфоні" стане зручним і необтяжливим функціоналом для сумлінних платників податків", - додали у відомстві.

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16 07 2020 12:27
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