Податкова почала тестувати безкоштовні "касові апарати у смартфоні"

Представники бізнесу можуть ознайомитись з функціоналом додатку в Електронному кабінеті платника податків, протестувати його та надати пропозиції щодо його вдосконалення.

Мінфін оголосив про те, що з 15 липня тестова версія безкоштовного фіскального додатку програмного реєстратору розрахункових операцій (ПРРО) доступна для малого та середнього бізнесу, повідомляє "Економічна правда".

"Безкоштовний фіскальний додаток розміщено на сайті ДПС. Реєстрація ПРРО здійснюється шляхом подання заяви про реєстрацію програмного реєстратора розрахункових операцій (форма J/F 1316602), що розміщена за посиланням.

Представники бізнесу можуть ознайомитись з функціоналом додатку в Електронному кабінеті платника податків, протестувати його та надати пропозиції щодо його вдосконалення. Тестування безкоштовного програмного рішення ПРРО триватиме до 31.07.2020", - йдеться у повідомленні.

"Запровадження програмного РРО є важливим кроком до детінізації економіки та створення рівних умов ведення підприємницької діяльності. Програмне забезпечення "РРО в смартфоні" стане зручним і необтяжливим функціоналом для сумлінних платників податків", - додали у відомстві.

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