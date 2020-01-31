Податкова запустила електронний сервіс перевірки акцизних марок
Як повідомляють у прес-службі ДПС, наразі проєкт працює у пілотному режимі за посиланням, повідомляє "Громадське".
"Новий електронний сервіс дозволить не тільки перевіряти легальність походження алкогольних напоїв та тютюнових виробів, але й надає можливість здійснювати громадський контроль за обігом підакцизних товарів", - повідомили у ДПС.
У податковій зазначають, що нова послуга дозволить українцям визначити, коли було видано акцизну марку, а також компанію, яка її отримала.
Крім цього, в уряді наразі працюють над проєктом запровадження електронних акцизних марок. Їх будуть перевіряти автоматично на касах супермаркетів, пробиваючи розміщений на марці штрих код. Таку пропозицію напередодні озвучив міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет.
Нагадаємо, що СБУ викрила масштабну тіньову схему в податковій, йдуть обшуки
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