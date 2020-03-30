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Податковий комітет Ради підтримав "антиколомойський" законопроєкт

Податковий комітет Верховної Ради на засіданні 30 березня підтримав "антиколомойський" законопроєкт №3260 щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності
За його словами, комітет зібрався із другої спроби та підтримав законопроєкт.
Податковий комітет Ради підтримав "антиколомойський" законопроєкт Фото: Економічна правда

Податковий комітет Верховної Ради на засіданні 30 березня підтримав "антиколомойський" законопроєкт №3260 щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності.

Про це повідомив у Facebook нардеп від "Слуги Народу" Віталій Безгін, зазначає "Економічна правда".

За його словами, комітет зібрався із другої спроби та підтримав законопроєкт.

Нагадаємо, що Україні необхідно прийняти "антиколомойський" закон і запустити ринок землі

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30 03 2020 13:55
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