НОВИНИ1 липня сторонам угоди з купівлі земельної ділянки необхідно буде сплатити 5% податку на доходи фізичних осіб та 1,5% військового збору від зазначеної в договорі купівлі-продажу вартості ділянки.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Податок на купівлю землі становитиме 6,5%
Після зняття так званого мораторію на відчуження ділянок сільськогосподарського призначення при посвідченні договору про відчуження такої земельної ділянки необхідно буде оплатити: податок на доходи фізичних осіб за ставкою 5% від ціни, зазначеної в договорі купівлі-продажу; військовий збір в розмірі 1,5%, причому ще до моменту нотаріального посвідчення договору відчуження земельної ділянки
Фото: з вільних джерел
Про це йдеться в повідомленні Міністерства юстиції на сторінці в Facebook.
"Після зняття так званого мораторію на відчуження ділянок сільськогосподарського призначення при посвідченні договору про відчуження такої земельної ділянки необхідно буде оплатити: податок на доходи фізичних осіб за ставкою 5% від ціни, зазначеної в договорі купівлі-продажу; військовий збір в розмірі 1,5%, причому ще до моменту нотаріального посвідчення договору відчуження земельної ділянки", – йдеться в повідомленні.
Базовою розрахунковою величиною для оподаткування буде зазначена в договорі купівлі-продажу ціна, яка не може бути нижчою оціночної вартості землі, розрахованої уповноваженим органом.
Законодавчий алгоритм оподаткування земельних операцій передбачає і ряд пільг.
Так, від оподаткування звільняються власники земельних ділянок сільськогосподарського призначення та земельних паїв, які були отримані в порядку безоплатної передачі.
Пільгами при певних умовах і тільки раз на рік можуть скористатися також особи, які отримали такі ділянки в процесі приватизації.
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