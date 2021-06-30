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Податок на купівлю землі становитиме 6,5%

Після зняття так званого мораторію на відчуження ділянок сільськогосподарського призначення при посвідченні договору про відчуження такої земельної ділянки необхідно буде оплатити: податок на доходи фізичних осіб за ставкою 5% від ціни, зазначеної в договорі купівлі-продажу; військовий збір в розмірі 1,5%, причому ще до моменту нотаріального посвідчення договору відчуження земельної ділянки
1 липня сторонам угоди з купівлі земельної ділянки необхідно буде сплатити 5% податку на доходи фізичних осіб та 1,5% військового збору від зазначеної в договорі купівлі-продажу вартості ділянки.
Податок на купівлю землі становитиме 6,5% Фото: з вільних джерел
Про це йдеться в повідомленні Міністерства юстиції на сторінці в Facebook.
 
"Після зняття так званого мораторію на відчуження ділянок сільськогосподарського призначення при посвідченні договору про відчуження такої земельної ділянки необхідно буде оплатити: податок на доходи фізичних осіб за ставкою 5% від ціни, зазначеної в договорі купівлі-продажу; військовий збір в розмірі 1,5%, причому ще до моменту нотаріального посвідчення договору відчуження земельної ділянки", – йдеться в повідомленні.
 
Базовою розрахунковою величиною для оподаткування буде зазначена в договорі купівлі-продажу ціна, яка не може бути нижчою оціночної вартості землі, розрахованої уповноваженим органом.
 
Законодавчий алгоритм оподаткування земельних операцій передбачає і ряд пільг.
 
Так, від оподаткування звільняються власники земельних ділянок сільськогосподарського призначення та земельних паїв, які були отримані в порядку безоплатної передачі.
 
Пільгами при певних умовах і тільки раз на рік можуть скористатися також особи, які отримали такі ділянки в процесі приватизації.
 
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30 06 2021 13:48
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