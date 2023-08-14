Подоляк відповів на заяви про "повільний" контрнаступ

Тему контрнаступу України активно обговорювали ще до його початку.

Українські військові справляються зі своїми завданнями на даному етапі повномасштабної війни проти росії. Водночас усі заяви про нібито повільне просування наших бійців демонструють абсолютне нерозуміння війни коментаторами.

Про це повідомив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

"Будь-які заяви про те, що Україна недостатньо швидко просувається на полі бою чи повертає замало територій, є не лише проявом дивного морального стану авторів, а й демонстрацією абсолютного нерозуміння війни, її етапів", - написав він.

Подоляк підкреслив, що завдання Збройних сил України полягає не в організації масштабних боїв за кожний населений пункт на шляху до кордонів 1991 року. Так, задачі наших бійців полягають у системному знищенні спроможності армії ворога - її логістики, технічного потенціалу, офіцерського та особового складу.

При цьому радник керівника Офісу президента наголосив, що з цим завданням українські військові сьогодні справляються стовідсотково.

"А далі все буде, як потрібно Україні…" - написав Подоляк.

Тему контрнаступу України активно обговорювали ще до його початку. Проте через значну увагу до цієї теми деякі західні політики та в ЗМІ вже називали контрнаступ ЗСУ "повільним", або ж не таким, як цього очікувалося.

Попри те, що літня кампанія на фронті в Україні ще дуже далека від закінчення, на Заході вже починають думати про підготовку до весняної кампанії наступного року.