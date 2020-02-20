Поліський Стоунхендж і дикий мед
Про це у розмові з кореспондентом Укрінформу повідомив головний спеціаліст відділу економічного розвитку Олевської міської ради Юрій Халімончук.
«На Олевщині досить добре розвинутий екскурсійний туризм, або туризм вихідного дня. До нас приїжджають люди з усієї України та з-за кордону на такі відомі маршрути, як «Камінне село, або Поліський Стоунхендж» і «Бортництво, або Дикий мед». Як правило, це туризм одного-двох днів», – каже Халімончук.
За його словами, туристів, які приїздять до Олевська, також можуть завести на екскурсію до Коростеня, що відомий як столиця древлян. Крім того, у співпраці з Овруцькою ОТГ організовуються тури Словечансько-Овруцьким кряжем.
«Якщо порахувати організовані групи, то за рік набирається понад 1000 туристів, які відвідують Олевщину. Тих, хто приїздить до нас самостійно, щонайменше вдвічі більше. Водночас кількість туристів щороку зростає попри складну дорогу до Камінного села», – констатував Халімончук.
Геологічний заказник місцевого значення «Камінне село» розташований на 15 гектарах лісу в Олевському районі та відомий своїми каменями-валунами, що виходять на поверхню землі.
У рельєфі Словечансько-Овруцького кряжу в Овруцькому районі поєднані підвищення, які нагадують гори, та яри зі стрімкими урвищами. Науковці називають кряж геологічним феноменом, а ще там ростуть не характерні для помірного кліматичного поясу субтропічні рослини.
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