Політв’язня Бекірова залишили під вартою до жовтня

"Однак тримання під вартою вперто продовжують, не забезпечивши тяжкохворій людині відповідний медичний догляд і не допускаючи незалежних лікарів"

Підконтрольний окупаційній владі "Верховний суд Криму" продовжив кримському татаринові Едему Бекірову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 11 жовтня.

За словами Людмили Денісової, захисники Бекірова надали всі документи щодо стану здоров’я та наявності житла на території Криму, необхідні для зміни запобіжного заходу на домашній арешт.

"Однак тримання під вартою вперто продовжують, не забезпечивши тяжкохворій людині відповідний медичний догляд і не допускаючи незалежних лікарів", - зазначила омбудсменка.

Денісова додала, що 15 серпня цей же "Верховний суд" вирішуватиме, який місцевий суд має розглядати кримінальну справу по суті - "Красноперекопський районний суд Криму" чи "Центральний районний суд Сімферополя".

Нагадаємо, що напередодні уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова звернулася до російської омбудсменки Тетяни Москалькової через стан здоров’я кримськотатарського активіста Едема Бекірова.

13 липня Європейський суд з прав людини зобов’язав уряд Росії провести незалежний медичний огляд кримськотатарського активіста Едема Бекірова.

Напередодні у Росії активісти закликали міністра охорони здоров`я Вероніку Скворцову надати необхідну медичну допомогу кримськотатарському активісту Едему Бекірову, якого утримують в сімферопольському СІЗО.

Котов додав, що на сайті change.org було розміщено петицію, де лікар Ольга Мазурова закликає випустити Бекірова із СІЗО.

Відомо, що старший слідчий кримського управління ФСБ Росії Іван Романець ігнорує рішення Європейського суду з прав людини і відмовляє в госпіталізації кримськотатарському активістові Едему Бекірову, якого утримують у СІЗО Сімферополя окупованого Криму.

Нагадаємо, що стан здоров'я кримськотатарського активіста Едема Бекірова, якого російська окупаційна влада звинувачує у незаконному зберіганні боєприпасів та вибухівки, стабільно важкий.