Половина об’єктів житлового будівництва в Україні є ризиковими - дослідження
Найбільша кількість ризикових об’єктів житлового будівництва в Україні зводиться в Одесі - понад 76% (із 161 об’єкта). На другому місці Київ - 55% (із 400 об’єктів), повідомляє "Економічна Правда".
Про це йдеться в даних дослідження, проведеного компанією Monitor.Estate та "Українським клубом нерухомості".
За словами Володимира Копотя, засновника компанії Monitor.Estate, найменшу кількість ризикових будівництв виявлено в Харкові - 42% (із 71 об’єкта) та Дніпрі - 47% (із 43 будівництв).
Загалом по Україні понад 50% всіх об’єктів, що зводяться (понад 550 будівництв), підпадають під критерії ризикових будівництв.
Так, понад 27% - будуються без дозволу на будівельні роботи, 34% - будуються без ліцензій на здійснення будівельної діяльності, 33% - будуються на землях без належного цільового призначення або без кадастрового номеру, у 24% учасників будівництв наявний податковий борг, 13% суб’єктів господарювання перебувають на стадії виконавчих проваджень.
За даними Ольги Соловей, співзасновниці "Українського клубу нерухомості", наразі діяльність Державної архітектурно-будівельної інспекції майже повністю паралізована до моменту призначення нового очільника.
"Дозволи на будівництво не видаються, як, власне, і майже не вводяться в експлуатацію вже побудовані будинки. Окрім цього, досі в Києві є близько 50 конфліктних об’єктів, реалізація яких майже заморожена", - заявила вона.
Експерти проаналізували 1167 об’єктів житлового будівництва у Києві, Київські області, Дніпрі, Львові, Одесі та Харкові.
Нагадаємо, що Зеленський анонсував аудит усіх житлових будинків України
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