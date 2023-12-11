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Польща розблокувала пункт пропуску "Дорогуськ – Ягодин"

11 грудня 2023, 15:27
Польща розблокувала пункт пропуску
Фото: provolyn.com
Сьогодні вдень Прикордонна варта Республіки Польща заявила, що польські перевізники завершили акцію протесту перед пунктом пропуску "Дорогуськ – Ягодин".

Про це повідомляє Укрінформ.

"За інформацією, отриманою від Прикордонної варти Республіки Польща, сьогодні о 14:00 завершилася акція протесту польських перевізників перед пунктом пропуску "Дорогуськ – Ягодин", - заявив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.

Він додав, що оформлення та пропуск через кордон вантажних транспортних засобів в обох напрямках здійснюється в звичайному режимі.

"Просимо водіїв врахувати цю інформацію під час планування міжнародних перевезень", – додав речник ДПСУ. 

За його словами, до блокади через цей напрямок упродовж доби кордон перетинало 1200-1300 вантажівок. Тоді як під час акції протесту за добу на в'їзд в Україну оформляли 100-130 вантажних автомобілів, на виїзд – близько 30.

Стосовно розблокування інших пунктів пропуску - поки інформація не надходила від польської сторони.

Ми також писали, що заблоковані на кордоні з Польщею вантажівки повернуть в Україну залізницею

А в п'ятницю Євродепутати закликають Польщу розбокувати кордон, який закрили більше місяця тому.

 

блокадаКПП

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