В'їзд і виїзд до Польщі тимчасово закрито через технічний збій

ДПСУ повідомляє, що на українсько-польському кордоні стався технічний збій у системі, через що тимчасово обмежено рух транспортних засобів.

На українсько-польському кордоні зафіксовано технічний збій у роботі бази даних прикордонної служби Польщі.

Про це повідомила Державна прикордонна служба України у Telegram-каналі.

За даними ДПСУ, збій стосується всіх пунктів пропуску на кордоні Львівської та Волинської областей. Наразі спеціалісти працюють над усуненням технічних проблем, а про відновлення роботи повідомлять додатково.

Станом на 10:30 накопичення транспортних засобів у напрямку виїзду та в’їзду не зафіксовано.

Нагадаємо, у п’ятницю, 23 січня, польські фермери проводили акцію протесту поблизу пункту пропуску "Долгобичув – Угринів", але проїзд до кордону не блокувався.

Днями ми писали, що польські фермери завершили протест біля кордону з Україною.