Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

В'їзд і виїзд до Польщі тимчасово закрито через технічний збій

26 січня 2026, 11:56
В'їзд і виїзд до Польщі тимчасово закрито через технічний збій
Фото: Getty Images
ДПСУ повідомляє, що на українсько-польському кордоні стався технічний збій у системі, через що тимчасово обмежено рух транспортних засобів.

На українсько-польському кордоні зафіксовано технічний збій у роботі бази даних прикордонної служби Польщі. 

Про це повідомила Державна прикордонна служба України у Telegram-каналі

За даними ДПСУ, збій стосується всіх пунктів пропуску на кордоні Львівської та Волинської областей. Наразі спеціалісти працюють над усуненням технічних проблем, а про відновлення роботи повідомлять додатково.

Станом на 10:30 накопичення транспортних засобів у напрямку виїзду та в’їзду не зафіксовано.

Нагадаємо, у п’ятницю, 23 січня, польські фермери проводили акцію протесту поблизу пункту пропуску "Долгобичув – Угринів", але проїзд до кордону не блокувався.

Днями ми писали, що польські фермери завершили протест біля кордону з Україною.

 

ПольщаКПП

Останні матеріали

Новий ризик для Волл-стріт. Поведінка Трампа спонукає європейців до продажу американських облігацій та акцій – Bloomberg
Політика
Новий ризик для Волл-стріт. Поведінка Трампа спонукає європейців до продажу американських облігацій та акцій – Bloomberg
Переклад iPress – 26 січня 2026, 13:14
Трамп створив Раду миру за схемою своїх
Політика
Трамп створив Раду миру за схемою своїх "гольф-клубів. Новий інструмент корупції? – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 26 січня 2026, 07:53
Політика
"У нас тут, бл…, шпигун". Таємниці найбільшої шпигунської справи в історії США. Ч. 2 – Politico
Переклад iPress – 23 січня 2026, 13:29
Хто відповідає за безпеку Європи? Час переходити від дискусій до дій – Бенджамін Кук
Політика
Хто відповідає за безпеку Європи? Час переходити від дискусій до дій – Бенджамін Кук
Переклад iPress – 23 січня 2026, 10:41
Цифровий суверенітет. ЄС виступив проти
Технології
Цифровий суверенітет. ЄС виступив проти "високоризикових постачальників", таких як Huawei – heise online
Переклад iPress – 22 січня 2026, 14:29
Здійснена мрія: як Betking Foundation та Ла Ліга реалізували
Cуспільство
Здійснена мрія: як Betking Foundation та Ла Ліга реалізували "Королівську подорож" для українських дітей
22 січня 2026, 11:45
7 одночасних криз Китаю в 2026 році. Що тисне на економіку та політику – 19FortyFive
Бізнес & Фінанси
7 одночасних криз Китаю в 2026 році. Що тисне на економіку та політику – 19FortyFive
Переклад iPress – 22 січня 2026, 11:29
Америкою править
Політика
Америкою править "божевільний король" чи нездалий "гендиректор". Трамп став найбільшою загрозою для США – Томас Фрідман
Переклад iPress – 22 січня 2026, 07:48
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється