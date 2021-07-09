СПОРТ НОВИНИУ віці 73 років помер колишній гравець паризького ПСЖ та національної збірної Франції Жан-П'єр Адамс, який з 1982 року перебував у комі.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Помер футболіст ПСЖ, який пробув у комі 39 років
Фото: psg.fr
Про це повідомляє Mirror.
Адамс завершив кар'єру у 1981 році. Наступного року, коли спортсмену було 34 роки, під час звичайної операції на коліні в Ліонській лікарні він впав у глибоку кому через помилку анестезіолога.
Відтоді він жодного разу не прийшов не тями.
На позиції центрального захисника Адамс зіграв 22 матчі за збірну Франції з футболу.
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