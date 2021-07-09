Помер футболіст ПСЖ, який пробув у комі 39 років

У віці 73 років помер колишній гравець паризького ПСЖ та національної збірної Франції Жан-П'єр Адамс, який з 1982 року перебував у комі.

Фото: psg.fr

Про це повідомляє Mirror. Адамс завершив кар'єру у 1981 році. Наступного року, коли спортсмену було 34 роки, під час звичайної операції на коліні в Ліонській лікарні він впав у глибоку кому через помилку анестезіолога. Відтоді він жодного разу не прийшов не тями. На позиції центрального захисника Адамс зіграв 22 матчі за збірну Франції з футболу. Читайте також: У США загинув 24-річний воротар збірної Латвії з хокею

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