Помер художник та директор Одеського художнього музею Олександр Ройтбурд

У 59 років помер український художник та директор Одеського художнього музею Олександр Ройтбурд.

Інформацію про смерть Ройтбурда підтвердили в Одеському художньому музеї, повідомляє "Громадське".

Там зазначили, що прощання відбудеться, попередньо, 11-12 серпня. Більше деталей обіцяють повідомити згодом.

Про смерть Ройтбурда також повідомив співробітник музею Кирило Ліпатов, але зараз його допис у Facebook недоступний.

У "Бабелі" з посиланням на музей повідомляли, що художник помер через тривалу хворобу.

Хто такий Ройтбурд?

Олександр Ройтбурд народився в Одесі у 1961 році. Він закінчив художньо-графічний факультет Одеського педагогічного інституту, протягом певного часу був членом Національної спілки художників України.

Ройтбурд переміг у конкурсі на посаду директора Одеського художнього музею 6 грудня 2017 року. 19 березня 2018 року голова облдержадміністрації підписав із ним п’ятирічний контракт, призначивши директором музею. Однак через рік депутати облради ухвалили рішення про звільнення Ройтбурда, проте художник фактично продовжував виконувати свої обов’язки.

У грудні 2020 року депутати облради скасували рішення про звільнення художника з посади директора. А Верховний Суд визнав звільнення Ройтбурда незаконним.