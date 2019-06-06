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Помер письменник Юрій Мушкетик

Йому було 90 років
5 червня у віці 90 років помер класик української літератури, лауреат Шевченківської премії за роман "Позиція" Юрій Мушкетик.
Помер письменник Юрій Мушкетик Фото: Qypchak / wikipedia.org

"Важка новина. Сьогодні вранці помер Юрій Мушкетик, один із класиків сучасної української літератури. Про це мені тільки-но повідомила його дочка Леся. Світла пам'ять і Царство Небесне, шановний Юрію Михайловичу", - написав Михайло Сидоржевський у Facebook.

Юрій Мушкетик народився 21 березня 1929 року в Чернігівській області. Його перу належить низка історичних романів, повістей і п'єс. Зокрема, він написав такі романи, як "Яса", "Рубіж", "Крапля крові", "Жовтий колір кульбаби". Очолював Національну спілку письменників України з 1991 по 2001 рік. У 2009 році Мушкетику було присвоєно звання Героя України.

Нагадаємо, що у США помер гітарист Дік Дейл, відомий саундтреком до фільму "Кримінальне чтиво".

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06 06 2019 12:58
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