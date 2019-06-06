Помер письменник Юрій Мушкетик

Йому було 90 років

5 червня у віці 90 років помер класик української літератури, лауреат Шевченківської премії за роман "Позиція" Юрій Мушкетик.

"Важка новина. Сьогодні вранці помер Юрій Мушкетик, один із класиків сучасної української літератури. Про це мені тільки-но повідомила його дочка Леся. Світла пам'ять і Царство Небесне, шановний Юрію Михайловичу", - написав Михайло Сидоржевський у Facebook.

Юрій Мушкетик народився 21 березня 1929 року в Чернігівській області. Його перу належить низка історичних романів, повістей і п'єс. Зокрема, він написав такі романи, як "Яса", "Рубіж", "Крапля крові", "Жовтий колір кульбаби". Очолював Національну спілку письменників України з 1991 по 2001 рік. У 2009 році Мушкетику було присвоєно звання Героя України.

Нагадаємо, що у США помер гітарист Дік Дейл, відомий саундтреком до фільму "Кримінальне чтиво".