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У США помер гітарист Дік Дейл, відомий саундтреком до фільму "Кримінальне чтиво"

Його називали "королем серф-гітари".
У віці 81 року у США помер гітарист і рок-музикант Дік Дейл (справжнє ім'я Річард Ентоні Монсурі). Музикант помер у госпіталі в Каліфорнії 16 березня. Точну причину смерті наразі не повідомляють. Раніше Дейлі двічі лікувався від раку.
У США помер гітарист Дік Дейл, відомий саундтреком до фільму "Кримінальне чтиво" Фото: з відкритих джерел

За свою музичну кар’єру з початку 1960-х років Дік Дейл випустив 11 студійних альбомів.

Одна з його найвідоміших композицій "Misirlou". Вона звучала у початкових титрах фільму Квентіна Тарантіно "Кримінальне чтиво".

Дейла вважають одним із творців напрямку серф-рок. Його називали "королем серф-гітари". Манера гри Дейла вплинула на низку інших гітаристів, зокрема, Джиммі Хендрікса та Едді ван Халена, за що він також отримав прізвисько "батько хеві-метала".

Нагадаємо, що у Великій Британії на 50-му році життя помер вокаліст групи The Prodigy Кейт Флінт.

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18 03 2019 12:27
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