CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ віці 81 року у США помер гітарист і рок-музикант Дік Дейл (справжнє ім'я Річард Ентоні Монсурі). Музикант помер у госпіталі в Каліфорнії 16 березня. Точну причину смерті наразі не повідомляють. Раніше Дейлі двічі лікувався від раку.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У США помер гітарист Дік Дейл, відомий саундтреком до фільму "Кримінальне чтиво"
Його називали "королем серф-гітари".
Фото: з відкритих джерел
За свою музичну кар’єру з початку 1960-х років Дік Дейл випустив 11 студійних альбомів.
Одна з його найвідоміших композицій "Misirlou". Вона звучала у початкових титрах фільму Квентіна Тарантіно "Кримінальне чтиво".
Дейла вважають одним із творців напрямку серф-рок. Його називали "королем серф-гітари". Манера гри Дейла вплинула на низку інших гітаристів, зокрема, Джиммі Хендрікса та Едді ван Халена, за що він також отримав прізвисько "батько хеві-метала".
Нагадаємо, що у Великій Британії на 50-му році життя помер вокаліст групи The Prodigy Кейт Флінт.
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