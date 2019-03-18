У США помер гітарист Дік Дейл, відомий саундтреком до фільму "Кримінальне чтиво" Його називали "королем серф-гітари".

У віці 81 року у США помер гітарист і рок-музикант Дік Дейл (справжнє ім'я Річард Ентоні Монсурі). Музикант помер у госпіталі в Каліфорнії 16 березня. Точну причину смерті наразі не повідомляють. Раніше Дейлі двічі лікувався від раку.

Фото: з відкритих джерел

За свою музичну кар’єру з початку 1960-х років Дік Дейл випустив 11 студійних альбомів. Одна з його найвідоміших композицій "Misirlou". Вона звучала у початкових титрах фільму Квентіна Тарантіно "Кримінальне чтиво". Дейла вважають одним із творців напрямку серф-рок. Його називали "королем серф-гітари". Манера гри Дейла вплинула на низку інших гітаристів, зокрема, Джиммі Хендрікса та Едді ван Халена, за що він також отримав прізвисько "батько хеві-метала". Нагадаємо, що у Великій Британії на 50-му році життя помер вокаліст групи The Prodigy Кейт Флінт.

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