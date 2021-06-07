Помер режисер "Супермена" і "Смертельної зброї" Річард Доннер

За словами його дружини Лорен Шулер Доннер, кінорежисер помер у понеділок 5 липня

Відомий американський кінорежисер із Голлівуду Річард Доннер помер у віці 91 рік.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Deadline.

За словами його дружини Лорен Шулер Доннер, кінорежисер помер у понеділок 5 липня. Причина смерті не називається.

Річарду Доннеру був 91 рік.

Зазначається, що американський кінорежисер став відомим завдяки фільмам "Омен" (1976) і "Супермен" (1978). Стрічка "Супермен" мала бюджет близько 55 мільйонів доларів, проте зібрала понад 300 мільйонів доларів після показу в кінотеатрах. Ба більше, фільм був номінований у трьох категоріях премії "Оскар" і отримав спеціальну премію "Оскар" за найкращі візуальні ефекти.

За все своє життя Доннер зняв кілька десятків кінострічок.

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