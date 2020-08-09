Помер українських диктор Микола Козій
Про це повідомив гендиректор "Українського радіо" Дмитро Хоркін, повідомляє "Громадське".
Він був першим бренд-войсом телеканалу "1+1" та диктором "Українського радіо". Зокрема, Козій озвучував безліч серіалів та фільмів на "1+1", ICTV та НТН, а також рекламу.
Так, його голос ви могли чути в серіалах "Альф", "Коломбо", "Клон", "Волл-стріт", а ще у фільмах "Король говорить!", "Трансформери" і "Титанік" (що виходив на "1+1").
Крім того, Козій читав текст для першої україномовної Біблії в аудіоформаті.
Микола Козій також озвучив українською мовою томос про надання автокефалії Православній церкві України (ПЦУ).
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