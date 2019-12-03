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Понад 500 населених пунктів в Україні - без світла через негоду

Найбільше населених пунктів, які залишились без світла, на Київщині - 168
Станом на ранок вівторка через ускладнення погодних умов в Україні залишаються знеструмленими 537 населених пунктів у 15 областях.
Понад 500 населених пунктів в Україні - без світла через негоду Фото: iris-ibericus.livejournal.com

"Унаслідок ускладнення погодних умов (шквалистий вітер) через спрацювання системи захисту ліній електропередач залишаються знеструмленими 537 населених пунктів у 15 областях, а саме: Київська – 168 н.п., Хмельницька – 102 н.п., Вінницька – 58 н.п., Черкаська – 56 н.п., Житомирська – 56 н.п., Полтавська – 28 н.п., Сумська – 20 н.п., Тернопільська – 11 н.п., Донецька – 10 н.п., Кіровоградська – 7 н.п., Чернівецька – 5 н.п., Львівська – 4 н.п., Луганська – 4 н.п., Дніпропетровська – 4 н.п., Чернігівська – 4 н.п.", - повідомляє прес-служба ДСНС.

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Нагадаємо, що у Чернівецькій області через сильний вітер на трасу поблизу пункту пропуску "Порубне" впали проводи високовольтної лінії. Через це рух міжнародною трасою був перекритий.

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12 03 2019 08:51
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