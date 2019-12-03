Понад 500 населених пунктів в Україні - без світла через негоду
"Унаслідок ускладнення погодних умов (шквалистий вітер) через спрацювання системи захисту ліній електропередач залишаються знеструмленими 537 населених пунктів у 15 областях, а саме: Київська – 168 н.п., Хмельницька – 102 н.п., Вінницька – 58 н.п., Черкаська – 56 н.п., Житомирська – 56 н.п., Полтавська – 28 н.п., Сумська – 20 н.п., Тернопільська – 11 н.п., Донецька – 10 н.п., Кіровоградська – 7 н.п., Чернівецька – 5 н.п., Львівська – 4 н.п., Луганська – 4 н.п., Дніпропетровська – 4 н.п., Чернігівська – 4 н.п.", - повідомляє прес-служба ДСНС.
До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.
Нагадаємо, що у Чернівецькій області через сильний вітер на трасу поблизу пункту пропуску "Порубне" впали проводи високовольтної лінії. Через це рух міжнародною трасою був перекритий.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Невідомі спробували відновити виставку "Квантовий стрибок Шевченка" у київському метро
- ВІДЕО Російський хор виконав пісню про ядерне бомбардування США, - ВІДЕО
- ВІДЕО Генштаб виклав документальний фільм про бої за Дебальцеве, - ВІДЕО
- Друковані медіа в XXI столітті? Газета [esthète] або "print is not dead"Мистецтво, архітектура, дизайн, живопис та навіть вино - усе має в собі естетичний присмак. Вишукано, легко та водночас фахово про це розповідає нове українськомовне видання [esthète] - для прихильників "чистого мистецтва"
- Жити з посттравматичним розладом. Історія ветеранки після 4 років війни на Донбасі"Коли повертаєшся з війни тебе суспільство інакше сприймає. Одна частина тебе боготворить – ти герой. Інша частина на тебе дивиться з запитанням: "Нафіга ти туди пішла і що там робила?" І, в принципі, відкрито це запитує. А є ще одна частина, яка дивиться на тебе, як на інваліда"