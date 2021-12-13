CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ світі понад пів мільярда людей можуть зіткнутися з крайньою бідністю через пандемію коронавірусу. Про це вже заявили ВООЗ та Світовий банк.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Понад пів мільярда людей можуть зіткнутися з крайньою бідністю через пандемію
Пандемія COVID-19, швидше за все, зупинить глобальний прогрес у напрямку загального охоплення населення світу послугами охорони здоров'я
Фото: newsradio.com.ua
Як передає Укрінформ, про це повідомляє сайт ООН.
Як зазначається, пандемія призвела до перебоїв у наданні медичних послуг та викликала надмірне напруження в системах охорони здоров'я. У зв'язку з цим уперше протягом десятиліття знизилося охоплення населення імунізацією, а смертність від туберкульозу та малярії зросла.
Пандемія COVID-19, швидше за все, зупинить глобальний прогрес у напрямку загального охоплення населення світу послугами охорони здоров'я.
У звітах, опублікованих Всесвітньою організацією охорони здоров’я (ВООЗ) та Світовим банком, йдеться про те, що понад пів мільярда людей стикаються з крайньою бідністю, тому що їм доводиться платити за медичні послуги з власної кишені.
Пандемія також спровокувала найгіршу економічну кризу з 1930-х років, через що людям стає все важче оплачувати медичну допомогу, що рятує життя.
Ще до пандемії пів мільярда людей опинилися на межі крайньої бідності через виплати за медичне обслуговування. В ООН очікують, що зараз ця цифра значно вища й надалі зростатиме.
Як повідомлялося, у світі станом на ранок 12 грудня зафіксували 270 011 377 випадків зараження коронавірусом. 242 797 854 особи одужали; 5 318 327 - померли.
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13 12 2021 14:08 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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