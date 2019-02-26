НОВИНИПораненого українського моряка Василя Сороку, якого незаконно утримують в РФ, обстежили в цивільній лікарні Москви. Йому призначили операцію на руці, заявив адвокат Сергій Бадамшин після відвідування підзахисного.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Пораненого українського моряка Сороку прооперують, - адвокат
Зволікання з операцією може спричинити незворотні наслідки
Фото: ТАСС
"Дата операції поки не визначена, в ці дні йде підготовка, аналізи. Очікувано, але ноу-хау тюремних лікарів — лікувати розрив трьох сухожиль і нерва уколами вітаміну B — результату не дало. Через розрив і набряк нижче рани не сходить", - зазначив Бадамшин.
Він додав, що, на думку деяких лікарів, зволікання з операцією може спричинити незворотні наслідки. Адвокат висловив сподівання, що операцію проведуть найближчим часом і рука відновиться.
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26 02 2019 17:55 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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