Пораненого українського моряка Сороку прооперують, - адвокат Зволікання з операцією може спричинити незворотні наслідки

Пораненого українського моряка Василя Сороку, якого незаконно утримують в РФ, обстежили в цивільній лікарні Москви. Йому призначили операцію на руці, заявив адвокат Сергій Бадамшин після відвідування підзахисного.

Фото: ТАСС

"Дата операції поки не визначена, в ці дні йде підготовка, аналізи. Очікувано, але ноу-хау тюремних лікарів — лікувати розрив трьох сухожиль і нерва уколами вітаміну B — результату не дало. Через розрив і набряк нижче рани не сходить", - зазначив Бадамшин. Він додав, що, на думку деяких лікарів, зволікання з операцією може спричинити незворотні наслідки. Адвокат висловив сподівання, що операцію проведуть найближчим часом і рука відновиться.

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