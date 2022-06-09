Уряд дозволив морякам виїжджати за кордон на роботу та навчання

Уряд опублікував постанову, яка дозволяє українським морякам перетинати кордон для роботи на судні – термін перебування поза межами України обмежено терміном дії контракту.

Про це повідомила пресслужба Державної прикордонної служби, постанова уряду від 02 вересня 2022 р. № 992.

"У разі введення на території України воєнного стану громадяни України чоловічої статі віком від 18 до 60 років мають право перетинати державний кордон України, якщо вони прямують для роботи на морських суднах, суднах внутрішнього плавання у складі екіпажів таких суден або для проходження практичної підготовки на суднах", – йдеться у постанові.

Йдеться про три категорії моряків:

Курсанти закладів освіти для проходження практичної підготовки на судні під українським або іноземним прапором;

Моряки, які прямують для роботи у складі екіпажів суден, що здійснюють рейси до/з морських портів України. На даний момент це стосується лише екіпажів, задіяних в експорті української агропродукції в межах "зернової ініціативи".

Інші українські моряки – найбільш чисельна група, що прямують за кордон для роботи на морських суднах, суднах внутрішнього плавання у складі екіпажів таких суден.

Моряки можуть скористатися дозволом, якщо вони здобули відповідну освіту та кваліфікацію до 24 лютого 2022 року, або ж завершили навчання у період воєнного стану.

Для отримання дозволу на перетин кордону вони повинні будуть надати необхідні документи. Для всіх категорій це, передусім, посвідчення особи моряка.

Далі, залежно від категорій, пакет документів змінюється. Курсанти повинні надати довідку від закладу освіти та військово-облікові документи, моряки "зернової ініціативи" – суднову роль та підтвердження від Адміністрації судноплавства про отримання копій освітніх і кваліфікаційних документів.