CУСПІЛЬСТВО ВІДЕОСтуденти, які навчаються за кордоном, мають право виїхати з України на навчання під час воєнного стану.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У МВС роз'яснили правила виїзду чоловіків-студентів за кордон під час війни
Чоловіки-студенти, які навчаються за кордоном за денною або дуальною формою навчання, але не змогли вчасно продовжити навчання через війну, оскільки перебували в Україні – мають право на виїзд
Фото: Getty Images
Про це повідомила пресслужба Міністерства внутрішніх справ.
"Чоловіки-студенти, які навчаються за кордоном за денною або дуальною формою навчання, але не змогли вчасно продовжити навчання через війну, оскільки перебували в Україні – мають право на виїзд", – ідеться у повідомленні.
Для виїзду потрібно мати:
• студентський квиток або студентську візу;
• перекладені та нотаріально завірені документи, що підтверджують навчання в іноземному виші;
• військово-облікові документи із записом про надання відстрочки від призову;
• довідку, видану територіальним центром комплектування та соціальної підтримки для виїзду за кордон для здобувачів освіти за кордоном.
Раніше повідомлялось, що для українських школярів та студентів, що навчаються в Польщі, запрацювала гаряча лінія допомоги.
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05 09 2022 15:00 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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