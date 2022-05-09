У МВС роз'яснили правила виїзду чоловіків-студентів за кордон під час війни Чоловіки-студенти, які навчаються за кордоном за денною або дуальною формою навчання, але не змогли вчасно продовжити навчання через війну, оскільки перебували в Україні – мають право на виїзд

Студенти, які навчаються за кордоном, мають право виїхати з України на навчання під час воєнного стану.

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Про це повідомила пресслужба Міністерства внутрішніх справ. "Чоловіки-студенти, які навчаються за кордоном за денною або дуальною формою навчання, але не змогли вчасно продовжити навчання через війну, оскільки перебували в Україні – мають право на виїзд", – ідеться у повідомленні. Для виїзду потрібно мати: • студентський квиток або студентську візу; • перекладені та нотаріально завірені документи, що підтверджують навчання в іноземному виші; • військово-облікові документи із записом про надання відстрочки від призову; • довідку, видану територіальним центром комплектування та соціальної підтримки для виїзду за кордон для здобувачів освіти за кордоном. Раніше повідомлялось, що для українських школярів та студентів, що навчаються в Польщі, запрацювала гаряча лінія допомоги

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