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У МВС роз'яснили правила виїзду чоловіків-студентів за кордон під час війни

Чоловіки-студенти, які навчаються за кордоном за денною або дуальною формою навчання, але не змогли вчасно продовжити навчання через війну, оскільки перебували в Україні – мають право на виїзд
Студенти, які навчаються за кордоном, мають право виїхати з України на навчання під час воєнного стану.
У МВС роз Фото: Getty Images
Про це повідомила пресслужба Міністерства внутрішніх справ.
 
"Чоловіки-студенти, які навчаються за кордоном за денною або дуальною формою навчання, але не змогли вчасно продовжити навчання через війну, оскільки перебували в Україні – мають право на виїзд", – ідеться у повідомленні.
 
 
Для виїзду потрібно мати:
 
• студентський квиток або студентську візу;
 
• перекладені та нотаріально завірені документи, що підтверджують навчання в іноземному виші;
 
• військово-облікові документи із записом про надання відстрочки від призову;
 
• довідку, видану територіальним центром комплектування та соціальної підтримки для виїзду за кордон для здобувачів освіти за кордоном.
 
Раніше повідомлялось, що для українських школярів та студентів, що навчаються в Польщі, запрацювала гаряча лінія допомоги.
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05 09 2022 15:00
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