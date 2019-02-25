"Ти такий шахтьор, як я – баляріна", – Порошенко відповів на питання про борги шахтарям
Вислів Петра Порошенка зняли на відео, яке опинилось у розпорядженні ZAXID.NET.
Йдеться про два відео від очевидців виступу президента у Червонограді, зняті на телефон. На першому відео видно, як Петро Порошенко разом зі своєю дружиною Мариною Порошенко в оточенні охорони йде площею біля пам'ятника жертвам Голодомору і вітається з людьми, які прийшли до нього на зустріч.
У якусь мить із натовпу чутно вигук: "Попросіть, щоб віддали борги. "Львіввугілля" хай віддасть борги!". У відповідь на це Петро Порошенко сказав: "А ви працюєте у "Львіввугіллі"?". "Ні. Мій тато працює уже 32 роки", – відповів чоловік. "А ви уже розрахувалися за боргами? Так що ви…", – на цьому відповідь Порошенка обірвалась.
На наступному відео Порошенко вже стоїть на сцені.
"Увага! Я хотів би зараз попросити, щоби Степан Кубів, перший віце-спікер, прокоментував погашення заборгованості по шахтарях. Так? Слава богу", – сказав президент і вже почав йти від трибуни, однак почув голос із натовпу й, повернувшись сказав: "Та ми знаємо. Ти такий шахтьо, як я - баляріна!".
Нагадаємо, що працівники шахти "Лісова" державного підприємства "Львіввугілля" страйкували через невиплату зарплатні - під землею 12 грудня знаходяться 73 шахтарі.
22 лютого стало відомо, що з шахтарями Львівщини повністю розрахувалися по зарплаті за грудень минулого року.
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