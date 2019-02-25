"Ти такий шахтьор, як я – баляріна", – Порошенко відповів на питання про борги шахтарям

Президент України Петро Порошенко під час свого візиту до Червонограда на Львівщині у суботу, 23 лютого, жорстко відповів на запитання про борги ДП "Львіввугілля", що прозвучало з натовпу.

Вислів Петра Порошенка зняли на відео, яке опинилось у розпорядженні ZAXID.NET.

Йдеться про два відео від очевидців виступу президента у Червонограді, зняті на телефон. На першому відео видно, як Петро Порошенко разом зі своєю дружиною Мариною Порошенко в оточенні охорони йде площею біля пам'ятника жертвам Голодомору і вітається з людьми, які прийшли до нього на зустріч.

У якусь мить із натовпу чутно вигук: "Попросіть, щоб віддали борги. "Львіввугілля" хай віддасть борги!". У відповідь на це Петро Порошенко сказав: "А ви працюєте у "Львіввугіллі"?". "Ні. Мій тато працює уже 32 роки", – відповів чоловік. "А ви уже розрахувалися за боргами? Так що ви…", – на цьому відповідь Порошенка обірвалась.

На наступному відео Порошенко вже стоїть на сцені.

"Увага! Я хотів би зараз попросити, щоби Степан Кубів, перший віце-спікер, прокоментував погашення заборгованості по шахтарях. Так? Слава богу", – сказав президент і вже почав йти від трибуни, однак почув голос із натовпу й, повернувшись сказав: "Та ми знаємо. Ти такий шахтьо, як я - баляріна!".