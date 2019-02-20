Порошенко нагородив свого спічрайтера Хрестом Івана Мазепи
Цим указом Порошенко відзначив нагородами учасників Євромайдану, волонтерів та громадських діячів за громадянську мужність, самовіддане відстоювання конституційних засад демократії, прав і свобод людини, виявлені під час Революції Гідності, плідну громадську та волонтерську діяльність, інформує "Українська правда" з посиланням на указ №39 від 20 лютого.
У виборчому штабі чинного президента Олег Медведєв займається його медійним образом. Він також пише тексти виступів Порошенка, зазначає видання.
Всього в списку нагороджених - 24 особи. Вісім людей удостоєні ордена "За заслуги" III ступеня (зокрема художник Андрій Єрмоленко та голова комунікацій творчого об’єднання "BABYLON’13" Святослав Юраш).
13 учасників Революції Гідності нагороджено орденом "За мужність" III ступеня (Дмитро Гончаренко та Микола Марков - посмертно).
Орденом княгині Ольги III ступеня Порошенко відзначив волонтерку Зою Кузьменко та голову правління громадської організації "Крим СОС" Тамілу Ташеву.
Додамо, державна нагорода Хрест Івана Мазепи заснована указом президента України Віктора Ющенка 26 березня 2009 року.
Вона вручається за значний внесок у відродження національної культурно-мистецької, духовної, архітектурної, військово-історичної спадщини, заслуги у державотворчій, дипломатичній, гуманістичній, науковій, просвітницькій та благодійній діяльності.
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