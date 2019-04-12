Порошенко написав листа президентові Європейської ради
При цьому Порошенко наголосив, що в контексті Нормандської зустрічі в Парижі 9 грудня важливо зберегти єдність і солідарність Євросоюзу з Україною в її прагненні відновити суверенітет і територіальну цілісність, передає LB.ua.
"У зв’язку із цим Петро Порошенко закликав лідерів Євросоюзу схвалити на наступному засіданні Європейської Ради політичне рішення про продовження економічних санкцій проти Росії за її агресію проти нашої держави.
П’ятий президент висловив сподівання на подальшу особисту підтримку з боку президента Європейської ради курсу на інтеграцію України до Європейського Союзу", - йдеться в пресрелізі.
Нагадаємо, що П'ятий президент України, народний депутат фракції "Європейська солідарність" Петро Порошенко пропонує парламенту у вівторок розглянути заяву про першочергові кроки забезпечення євроатлантичної інтеграції України.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- АУДІО Нову очільницю МОЗ невдовзі замінить Радуцький, – Арахамія
- ФОТО Протести у Тбілісі. Протистояння поліції та мітингувальників, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО Льовочкін: Фірташ симпатизує Зеленському, як і усі ми
- 197 днів в полоні кіборга-поета. "Я ховав вірші в язиках кросівок, які були забиті папірцями"Я писав вірші в полоні, бо хотів виговоритися, а це треба було робити у стислій формі
- Чи руйнує популізм демократію?Ми вже навчені і знаємо, що популізм - це щось дуже і дуже погане. На цю тему не висловлювався лише лінивий. Низка газетних шпальт і заголовків аналітичних матеріалів в один голос називають популізм загрозою демократії, а дехто й найбільшою чумою ХХІ ст. І вони праві, у більшості випадків