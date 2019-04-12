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Порошенко написав листа президентові Європейської ради

Експрезидент України сподівається на збереження санкцій проти Росії
П’ятий президент України, голова політичної партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко написав листа на адресу президента Європейської ради Шарля Мішеля.
Порошенко написав листа президентові Європейської ради Фото: EPA/UPG

При цьому Порошенко наголосив, що в контексті Нормандської зустрічі в Парижі 9 грудня важливо зберегти єдність і солідарність Євросоюзу з Україною в її прагненні відновити суверенітет і територіальну  цілісність, передає LB.ua.

"У зв’язку із цим Петро Порошенко закликав лідерів Євросоюзу схвалити на наступному засіданні Європейської Ради політичне рішення про продовження економічних санкцій проти Росії за її агресію проти нашої держави. 

П’ятий президент висловив сподівання на подальшу особисту підтримку з боку президента Європейської ради курсу на інтеграцію України до Європейського Союзу", - йдеться в пресрелізі.

Нагадаємо, що П'ятий президент України, народний депутат фракції "Європейська солідарність" Петро Порошенко пропонує парламенту у вівторок розглянути заяву про першочергові кроки забезпечення євроатлантичної інтеграції України.

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04 12 2019 15:20
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