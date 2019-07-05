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Порошенко не з’явився на допит у справі Майдану

Його мали допитати, зокрема, щодо подій 18 лютого 2014 року
Президент Петро Порошенко не прийшов до суду, де його мали допитати у якості свідка щодо справи Майдану.
Порошенко не з’явився на допит у справі Майдану Фото: unian.ua

Президента викликали на допит ще 2 тижні тому. Його мали допитати, зокрема, щодо подій 18 лютого 2014 року, повідомив представник Генеральної прокуратури Сергій Горбатюк, інформує Hromadske.

"Свідок на допит не прийшов. Зі слідчим ніхто не зв'язався. Не повідомили причини. Викликався він для того, щоб задати додаткові запитання щодо подій 18, 19 лютого, 1 грудня, а також стосовно того, що з часу першого допиту, який відбувся в листопаді 2016 року Петро Олексійович давав декілька коментарів стосовно подій, в яких містилися дані, які він не надавав під час першого допиту. Також, нажаль, упродовж 2,5 років він не підписав протокол першого допиту, який відбувався під відеозапис. У зв'язку із завантаженістю президента, тобто, він спішив тоді і попросив підписати наступного дня. І от цей наступний день, не дивлячись на десятки наших нагадувань і через генерального прокурора, жодного реагування не відбулося. Так як не з'явився, будемо далі викликати", - зазначив Горбатюк.

Він пояснив, що допит, який відбувся 2,5 роки досі не набув процесуального статусу, оскільки Порошенко не підписав протокол.

Нагадаємо, 6 травня Генеральна прокуратура викликала президента Петра Порошенка на допит.

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07 05 2019 10:41
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