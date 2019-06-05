Генпрокуратура викликала Порошенка на допит

Генеральна прокуратура викликає президента Петра Порошенка на допит 7 травня.

За даними агентства, Порошенка викликали для допиту у справах про злочини проти євромайданівців. Також від нього очікують підписання протоколу допиту, який відбувся в листопаді 2016 року, повідомляє LB.ua з посиланням на агентство "Українські новини".

Своєю чергою начальник управління спецрозслідування ГПУ Сергій Горбатюк підтвердив "Українським Новинам" інформацію про виклик Порошенка на додатковий допит на завтра 7 травня.

Нагадаємо, що Президент Петро Порошенко задекларував 325 млн гривень доходів з початку 2019 року.