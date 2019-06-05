ПОЛІТИКА НОВИНИГенеральна прокуратура викликає президента Петра Порошенка на допит 7 травня.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Генпрокуратура викликала Порошенка на допит
Президента також просять підписати протокол старого допиту у справі Євромайдану
Фото: Укрінформ
За даними агентства, Порошенка викликали для допиту у справах про злочини проти євромайданівців. Також від нього очікують підписання протоколу допиту, який відбувся в листопаді 2016 року, повідомляє LB.ua з посиланням на агентство "Українські новини".
Своєю чергою начальник управління спецрозслідування ГПУ Сергій Горбатюк підтвердив "Українським Новинам" інформацію про виклик Порошенка на додатковий допит на завтра 7 травня.
Нагадаємо, що Президент Петро Порошенко задекларував 325 млн гривень доходів з початку 2019 року.
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06 05 2019 14:55 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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