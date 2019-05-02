Порошенко: пані Уляна є громадянкою України

"Я як президент коментувати рішення суду за законом не маю права"

Президент Петро Порошенко нагадав, що дав Уляні Супрун громадянство України перед тим, як вона стала виконувати обов’язки міністра охорони здоров'я.

"Я як президент коментувати рішення суду за законом не маю права", – зазначив Порошенко.

"Пані Супрун має повну підтримку президента України. Я дуже ціную, що ми разом із пані Супрун, із урядом і парламентом, зробили в напрямку медичної реформи. Я дуже ціную ту допомогу, яку я отримую в питаннях запровадження сільської медицини", – додав він.

Глава держави зазначив: "Значною мірою успіхи, коли Україна піднялася зі 153 місця у рейтингу doing business на 71-ше і ми точно продовжуємо рухатися далі – це досягнення нашої спільної команди. І я дуже ціную, що 10 сходинок, на які Україна піднялася у Transparency International, – це досягнення нашої спільної команди".

"Я пишаюся тим, що я започаткував судову реформу. перша інстанція ще не пореформована, але я не маю жодного сумніву, що пореформований Верховний Суд встановить істину" – сказав Порошенко.

"Хочу наголосити і нагадати, що питання громадянства належить до виключної компетенції президента України. Я нещодавно мав зустріч із пані Уляною – і наголошую: пані Уляна є громадянкою України відповідно до указу, який підписав президент Петро Порошенко", – заявив він.

Нагадаємо, що 5 лютого 2019 року Окружний адміністративний суд Києва заборонив Уляні Супрун виконувати обов'язки міністра охорони здоров'я.

Суд частково задовольнив прохання депутата Верховної ради Ігоря Мосійчука (Радикальна партія Олега Ляшка) і тимчасово заборонив Супрун здійснювати будь-які дії, спрямовані на реалізацію повноважень міністра охорони здоров'я. Відзначимо, що в той же час, суд не заборонив їй здійснювати повноваження заступника міністра. Своє рішення суд мотивував наявністю ознак очевидну протиправність у тимчасове виконання першим заступником міністра охорони здоров'я Супрун повноважень в.о. міністра в строк, що перевищує 1 місяць з моменту наділення особи відповідними повноваженнями, тобто з 27 липня 2016 року. Разом з тим суд постановив, що поза цим терміну перший заступник міністра охорони здоров'я може виконувати виключно ті повноваження, які були йому надані за дорученням міністра. Суд врахував доводи позивача про те, що в 2015 році Супрун отримала громадянство України, але до сих пір знаходиться й в іноземному громадянстві (громадянство США), в той час як відповідно до Закону України "Про громадянство України" в Україні існує єдине громадянство. Супрун відсторонена від посади в.о. міністра на час розгляду судом позову Мосійчука, який вимагає встановити факт відсутності у неї повноважень міністра.

Водночас, українське законодавство не забороняє бути в.о. міністра скільки завгодно місяців - це питання взагалі ніяк не регулюється.

Але за законом, члени Кабміну призначаються на посаду парламентом, а не прем'єр-міністром, як сталося у випадку Супрун. У розпорядженні Гройсмана мова йде про те, що виконання обов'язків покладається на неї "тимчасово", але не вказано, скільки саме часу воно може тривати. У Законі "Про центральні органи виконавчої влади" написано, що "Міністерство очолює міністр України, який є членом Кабінету Міністрів України". І ні слова про в.о. Це залишає широке поле для подачі судових позовів.