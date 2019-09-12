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Порошенко переписав на сина аграрний бізнес

Олексій Порошенко-молодший став власником "Укрпромінвест-Агро"
Колишній народний депутат Олексій Порошенко став кінцевим бенефіціаром агропромислової компанії "Укрпромінвест-Агро" замість свого батька Петра Порошенка.
Порошенко переписав на сина аграрний бізнес Олексій Порошенко. Фото: ibigdan.livejournal.com

Про це свідчать дані держреєстру підприємств, передає LB.ua.

"Укрпромінвест-Агро" - вертикально-орієнтована агропромислова компанія, яка спеціалізується на вирощуванні сільгосппродукції, виробництві цукру та борошна, а також тваринництві. Вона веде діяльність у шести областях у центрі та на півночі України. Земельний банк - 120 тисяч гектарів.

Олексій Порошенко контролює "Укрпромінвест-Агро" через CEE Confectionery Investments Limited, Roshen Europe B.V. і Roshen Group S.a.r.l. За даними аналітичної системи YouControl, бенефіціарний власник компанії змінився наприкінці жовтня - початку листопада.

Син Порошенка також став бенефіціаром ТОВ "Група Агропродінвест", засновником якої є "Укрпромінвест-Агро", а також низки компаній, що входять до ТОВ: ПрАТ "ПК Поділля", ТОВ "ПК Зоря Поділля", ТОВ "Вінницький комбінат хлібопродуктів №2", агрофірма "Дніпроагролан", АФ "Іванківці", ТОВ "Мас-Агро", ТОВ "Правобережний" і ТОВ "Прогрес-НТ".

За даними декларації Порошенка, він був кінцевим бенефіціаром усіх зазначених вище компаній.

Нагадаємо, що п’ятий президент України, голова політичної партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко написав листа на адресу президента Європейської ради Шарля Мішеля.

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09 12 2019 13:00
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