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Порошенко призначив членами Вищої ради правосуддя Ісакова та Василенка

Василенко в 2015 році був призначений членом Вищої кваліфікаційної комісії суддів, а Ісаков є членом Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури
Президент Петро Порошенко призначив членами Вищої ради правосуддя Михайла Ісакова та Андрія Василенка.
Порошенко призначив членами Вищої ради правосуддя Ісакова та Василенка Петро Порошенко. Фото: lb.ua

Про це йдеться в указах №217 та №218 від 13 травня, повідомляє LB.ua.

Василенко в 2015 році був призначений членом Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

Ісаков є членом Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури, а також членом Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури.

Нагадаємо, що у  квітні Окружний адмінсуд Києва заборонив призначати членів ВРП за квотою президента.

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13 05 2019 22:03
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