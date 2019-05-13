ПОЛІТИКА НОВИНИПрезидент Петро Порошенко призначив членами Вищої ради правосуддя Михайла Ісакова та Андрія Василенка.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Порошенко призначив членами Вищої ради правосуддя Ісакова та Василенка
Василенко в 2015 році був призначений членом Вищої кваліфікаційної комісії суддів, а Ісаков є членом Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури
Петро Порошенко. Фото: lb.ua
Про це йдеться в указах №217 та №218 від 13 травня, повідомляє LB.ua.
Василенко в 2015 році був призначений членом Вищої кваліфікаційної комісії суддів.
Ісаков є членом Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури, а також членом Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури.
Нагадаємо, що у квітні Окружний адмінсуд Києва заборонив призначати членів ВРП за квотою президента.
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13 05 2019 22:03 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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