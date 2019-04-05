НОВИНИНовим членом Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення замість звільненого Юрія Артеменка Президент призначив Володимира Горковенка.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Порошенко призначив нового члена Нацради з телерадіомовлення замість Артеменка
"Відповідно до пункту 13 частини першої статті 106 Конституції України, статей 4, 6 Закону України "Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення" постановляю: Призначити Горковенка Володимира Валентиновича членом Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення"
Фото: GETTY IMAGES
Про це йдеться в указі Глави держави №187/2019, повідомляє "Укрінформ".
Фото: facebook/ Володимир Горковенко
"Відповідно до пункту 13 частини першої статті 106 Конституції України, статей 4, 6 Закону України "Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення" постановляю: Призначити Горковенка Володимира Валентиновича членом Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення", - йдеться у документі.
Нагадаємо, що на сторінці Порошенка у Facebook виявили понад 1500 ботів-коментаторів
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04 05 2019 20:57 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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