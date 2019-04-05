Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

Порошенко призначив нового члена Нацради з телерадіомовлення замість Артеменка

"Відповідно до пункту 13 частини першої статті 106 Конституції України, статей 4, 6 Закону України "Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення" постановляю: Призначити Горковенка Володимира Валентиновича членом Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення"
Новим членом Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення замість звільненого Юрія Артеменка Президент призначив Володимира Горковенка.
Порошенко призначив нового члена Нацради з телерадіомовлення замість Артеменка Фото: GETTY IMAGES

Про це йдеться в указі Глави держави №187/2019, повідомляє "Укрінформ".

Фото: facebook/ Володимир Горковенко

"Відповідно до пункту 13 частини першої статті 106 Конституції України, статей 4, 6 Закону України "Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення" постановляю: Призначити Горковенка Володимира Валентиновича членом Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення", - йдеться у документі.

Нагадаємо, що на сторінці Порошенка у Facebook виявили понад 1500 ботів-коментаторів

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

04 05 2019 20:57
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Засновники Veterano Brownie: Для нас це більше, ніж бізнес

Засновники Veterano Brownie: Для нас це більше, ніж бізнес

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.