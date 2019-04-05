Порошенко призначив нового члена Нацради з телерадіомовлення замість Артеменка

"Відповідно до пункту 13 частини першої статті 106 Конституції України, статей 4, 6 Закону України "Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення" постановляю: Призначити Горковенка Володимира Валентиновича членом Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення"

Новим членом Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення замість звільненого Юрія Артеменка Президент призначив Володимира Горковенка.

Про це йдеться в указі Глави держави №187/2019, повідомляє "Укрінформ".

Фото: facebook/ Володимир Горковенко

"Відповідно до пункту 13 частини першої статті 106 Конституції України, статей 4, 6 Закону України "Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення" постановляю: Призначити Горковенка Володимира Валентиновича членом Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення", - йдеться у документі.

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