Порошенко заявив про тактичну перемогу над Росією

За п'ять років Кремль не домігся в Україні жодної з поставлених цілей

Президент Петро Порошенко вважає, що Україна здобула тактичну перемогу над Росією.

"Цю війну Москва почала тому, що у нас тут, в Києві, на європейському Майдані Незалежності Москва програла цивілізаційну битву за Україну", - заявив Президент на спеціальному засіданні Верховної Ради, присвяченому п'ятій річниці початку російської агресії проти України.

При цьому він підкреслив, що російський бліцкриг з метою розвалу України, не вдався.

"І зараз Путін чудово розуміє, що втрата України означає крах його планів відновити імперію і повернути Росії статус наддержави. Економічно вони це зробити не можуть, тому і ставки зараз в цій війні надвисоких", - сказав Порошенко.

На його думку, метою Путіна сьогодні є розвал не України, а Європи.

"Мрія Путіна - пояс залежних держав-сателітів, чий суверенітет чисто номінальний. Приклади цих країн нам відомі", - сказав президент України.

Він упевнений, що Кремль в цій війні програє.

"За п'ять років він не зміг домогтися в Україні жодної з поставлених цілей. І тактично, друзі, ми вже перемогли. Коли доб'ємося стратегічної і остаточної перемоги? Відповідь залежить від нашої єдності", - сказав Порошенко і в черговий раз закликав не повторити помилки української революції початку 20-го століття.

Нагадаємо, що Верховна Рада внесла зміни до Конституції України, які закріплюють курс країни на набуття повноправного членства в Європейському Союзі і НАТО, а також виключили з неї норму про можливість оренди іноземною державою військових баз в Україні.