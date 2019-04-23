Порошенко збирає своїх нардепів говорити, як жити далі

"Зустріч в офісі на Лаврській після засідання Верховної Ради"

Чинний президент Петро Порошенко у вівторок зустрінеться з народними депутатами фракції БПП "Солідарність".

"Зустріч в офісі на Лаврській після засідання Верховної Ради", – сказав співрозмовник, повідомляє УП.

За словами співрозмовників, президент хоче зустрітися зі своїми депутатами після виборів. Він хоче почути думки депутатів щодо президентської кампанії і подальшого майбутнього партії.

Нагадаємо, що ввечері 22 квітня в Києві почався мітинг "Спасибі, Петро", учасники якого вийшли подякувати Петра Порошенка за п'ять років президентства.