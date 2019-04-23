ПОЛІТИКА НОВИНИЧинний президент Петро Порошенко у вівторок зустрінеться з народними депутатами фракції БПП "Солідарність".Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Порошенко збирає своїх нардепів говорити, як жити далі
"Зустріч в офісі на Лаврській після засідання Верховної Ради"
Фото: з відкритих джерел
"Зустріч в офісі на Лаврській після засідання Верховної Ради", – сказав співрозмовник, повідомляє УП.
За словами співрозмовників, президент хоче зустрітися зі своїми депутатами після виборів. Він хоче почути думки депутатів щодо президентської кампанії і подальшого майбутнього партії.
Нагадаємо, що ввечері 22 квітня в Києві почався мітинг "Спасибі, Петро", учасники якого вийшли подякувати Петра Порошенка за п'ять років президентства.
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