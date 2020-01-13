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Porsche запатентував електричний аеромобіль

Перший аеромобіль Porsche може бути оснащений чотирма великими гвинтами: два рушії відповідають за маневрування повітряного судна, а друга пара забезпечує вертикальний зліт і посадку
Автовиробнича компанія Porsche запатентувала летючий електрокар з вертикальним зльотом у Відомстві з патентів і товарних знаків США.
Porsche запатентував електричний аеромобіль https://www.ukrinform.ua/

Про це повідомляє портал Motor,передає УКРІНФОРМ.

"У бюро з патентів і товарних знаків США розмістили ескізи першого летючого автомобіля Porsche", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляє портал, у документах, що супроводжують малюнки, описується принцип роботи літального апарату з чотирма пропелерами, розрахованого на двох осіб.

Перший аеромобіль Porsche може бути оснащений чотирма великими гвинтами: два рушії відповідають за маневрування повітряного судна, а друга пара забезпечує вертикальний зліт і посадку.

У самому патенті також зазначено, що летючий Porsche будуть приводити в рух електродвигуни.

Відзначається, що патентна заявка з'явилася на фоні укладення угоди між Porsche і Boeing щодо спільної розробки електричного повітряного шаттла. Три місяці тому компанії підписали меморандум про взаєморозуміння. Тоді обидві фірми підтвердили концептуальну розробку аерокара з вертикальним зльотом і посадкою.

Внутрішні дослідження Porsche показують, що ринок міської малої авіації набере обертів після 2025 року, отже, готовий прототип може побачити світ протягом п'яти років.

Нагадаємо, що німецький автовиробник Porsche вирішив остаточно відмовитися від дизельних двигунів.

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13 01 2020 15:40
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