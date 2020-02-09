Портал "Дія" призупинив реєстрацію ФОПів

Як відомо, про впровадження в промислову експлуатацію оновленого програмного забезпечення Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Міністерство юстиції України повідомило 11 серпня 2020 року

Портал державних послуг "Дія" тимчасово призупив реєстрацію ФОПів через завантиаженість державних реєстраторів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на офіційному Telegram-каналі "Дії".

​​"Ми тимчасово призупиняємо прийом заяв по реєстрації ФОПу, щоб вирішити проблему значної навантаженості на реєстраторів та удосконалити отримання послуг, зробити більш зручнішим та якісним", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що прийом заяв розпочнеться приблизно за тиждень, після доопрацювання функціоналу нового ЄДР.

Нагадаємо, що за його словами, на порталі "Дія" з'являться такі послуги: оновлена реєстрація ТОВ онлайн, можливість почати та завершити будівництво онлайн, що належать до категорії СС1 (кафе, приватні будинки, малі споруди) та єМалятко онлайн.