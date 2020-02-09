ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИПортал державних послуг "Дія" тимчасово призупив реєстрацію ФОПів через завантиаженість державних реєстраторів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Портал "Дія" призупинив реєстрацію ФОПів
Як відомо, про впровадження в промислову експлуатацію оновленого програмного забезпечення Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Міністерство юстиції України повідомило 11 серпня 2020 року
ukrinform.ua/
Як передає Укрінформ, про це повідомляється на офіційному Telegram-каналі "Дії".
"Ми тимчасово призупиняємо прийом заяв по реєстрації ФОПу, щоб вирішити проблему значної навантаженості на реєстраторів та удосконалити отримання послуг, зробити більш зручнішим та якісним", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що прийом заяв розпочнеться приблизно за тиждень, після доопрацювання функціоналу нового ЄДР.
Нагадаємо, що за його словами, на порталі "Дія" з'являться такі послуги: оновлена реєстрація ТОВ онлайн, можливість почати та завершити будівництво онлайн, що належать до категорії СС1 (кафе, приватні будинки, малі споруди) та єМалятко онлайн.
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02 09 2020 13:20 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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