Портнов заперечує "рейдерство" каналу "Прямий" і не здає джерела
Відповідаючи на звинувачення п'ятого президента, колишній заступник голови Адміністрації четвертого президента Віктора Януковича заявив: "Якщо я сам заявник, я звісно ж знаю раніше нього, тому що я заяву написав щодо нього і щодо злочинів, скоєних екс-президентом. Я все-таки інформована людина і користуюся величезною кількістю конфіденційних джерел – як журналіст користується своїми джерелами, адвокат користується своїм джерелами. Я в деякій мірі навіть у двох цих іпостасях – я ще не журналіст, але інформую суспільство про цілу низку питань, даю свої експертні оцінки. Нічого такого, що суперсекретним є, я жодного разу ще не повідомив – і я не знаю такої інформації. Мені теж дуже цікаво, яких висновків доходить слідство і які подальші кроки будуть здійснювати слідчі".
"Порошенко щодо мене звернувся вже тричі з заявами про злочин. Дві з них уже закінчилися закриттям справи у зв'язку з відсутністю складу злочину у моїх діях, третє він направив нещодавно – вона перебуває у поліції, якщо мене викличуть на допит, я з'явлюся там і дам усі пояснення. Я повністю заперечую будь-які його висловлювання на цю тему... Що такого я поширив серйозного, щоб його так турбувало? Що допити? Так це очевидно випливає з того, що написано в заяві щодо нього. Дати я дізнаюся допитів? Так, мої джерела мені іноді допомагають зрозуміти, які будуть приблизно дати. Це все, що я можу пояснити з цього приводу", - зазначив Портнов, стосовно відповідальності за порушення таємниці слідства.
За словами Портнова, Порошенко "уводить у сторону" замість того, щоб пояснити, як він "викрадав із держбюджету гроші, яким чином вони опинялися в офшорах, яким чином він проводив в офшорах угоди, через яких осіб, як він відмивав гроші".
Щодо того, що він ініціатор "рейдерського захоплення" телеканалу "Прямий", Портнов сказав: "Тут іде підміна понять. Тут взагалі не йдеться ні про рейдерське захоплення, ні про переслідування журналістів, ні про порушення свободи слова.
Ідеться про те, що Порошенко колись, перебуваючи у "Партії регіонів", працюючи в уряді Азарова-Януковича, увійшов у змову із заступником Януковича у фракції Макеєнком – і провів із ним угоду, оформивши на нього як на підставну особу акції телеканалу "Тоніс", який потім був перейменований на телеканал "Прямий"
Ця компанія оформлена на кіпрський офшор – і моя заява стосується лише того, де, коли і за яких обставин фігуранти один одному це продали, чому не на території України, чому вони не заплатили податки, де вони взяли гроші, і чому сума угоди в сотні разів менша, ніж це оцінюють експерти.
Сьогодні Порошенко публічно всім сказав, що він жодного відношення до телеканалу "Прямий" не має. Я думаю, що саме це питання йому треба поставити на детектор брехні. Навіть якщо він не хоче проходити його у слідчих, а хоче, як він сьогодні сказав, на не приналежному йому телеканалі "Прямий" у прямому ефірі пройти детектор брехні".
Про посаду генпрокурора: "Я не буду працювати на державній службі, я не хочу працювати на державу. Я працював уже на державу. Я зараз у приватному секторі, займаюся міжнародною юридичною діяльністю і несу громадське навантаження – це справи, пов'язані з Порошенком і попереднім політичним режимом. Жодних (пропозицій) ні від кого я не отримував, не планую отримувати і не планую давати згоди ні на які державні посади".
Нагадаємо, що Державне бюро розслідування розслідує можливі факти організації незаконного переправлення через державний кордон України п’ятого президента Петро Порошенка.
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