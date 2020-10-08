Поступове зниження: що відбувається з курсом долара 10 серпня

В обмінних пунктах України сьогодні, 10 серпня 2020 року, в 12:00 курс долара на продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 2 копійки до 27,73 гривень за долар. Курс євро знизився на 14 копійок до 32,83 гривень за євро.

Про це свідчать дані моніторингу РБК-Україна.

Готівковий ринок

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 27,50 (27,53 - 7 серпня), продажу - 27,73 (27,75 - 7 серпня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 32,18 (32,28 - 7 серпня), продажу - 32,69 (32,83 - 7 серпня) грн за євро. Середній курс купівлі російського рубля становить 3,43 (3,41 - 7 серпня), продажу 3,83 (3,84 - 7 серпня) грн за 10 рублів.

Міжбанк

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 10 серпня 2020 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії не змінився - 27,62 гривень за долар, курс купівлі до 27,59 гривень за долар. Курс євро в продажу не змінився - 32,51 гривень за євро.

Курс НБУ

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 10 серпня довідковий курс на рівні 27,60 грн/долар, знизивши його порівняно з 7 серпня (27,65 грн). Таким чином, офіційний курс НБУ на наступний день буде встановлено приблизно на цьому рівні.

Курси в банках

Найбільші банки встановили курс долара в межах 27,50 - 27,70 грн/долар, знизивши його у порівнянні з попереднім днем.

Нагадаємо, що кількість суб’єктів господарювання, які приймають платіжні картки, станом 1 липня 2020 року становила 297 тисяч. За останній рік їх кількість зросла 33,5%.