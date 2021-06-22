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Потрапляючи у світові рейтинги, українські ресторани допоможуть розвивати туристичний напрям країни

Капіталізація сфери гостинності може значно збільшитися, зокрема шляхом підвищення туристичного потоку в Україну
"Для України настав час вийти на світову кулінарну арену. У нас є якісні локальні продукти, креативні кухарі зі своєю філософією, а також страви, які зможуть повертати до себе відвідувачів своїм якісним рівнем приготування та смаком", - упевнений Олександр Ткаченко
Потрапляючи у світові рейтинги, українські ресторани допоможуть розвивати туристичний напрям країни Фото: tripadvisor.com

У Міністерстві культури та інформаційної політики України вважають, що українські ресторани зможуть допомогти залученню туристів у країну.

"Мандрівники з усього світу хочуть потрапити у ресторани, відмічені у найвпливовіших рейтингах. Заради цього планують окремі поїздки, приріст туристів зростає. Потрапляючи у такі рейтинги, українські ресторани допоможуть розвивати туристичний напрям країни", - ідеться в повідомленні прес-служби Мінкультури.

За словами міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка, гастротуризм є частиною культури і його важливо розвивати, так само як і культуру подорожей.

"Для України настав час вийти на світову кулінарну арену. У нас є якісні локальні продукти, креативні кухарі зі своєю філософією, а також страви, які зможуть повертати до себе відвідувачів своїм якісним рівнем приготування та смаком", - упевнений міністр.

Ткаченко наголосив, що капіталізація сфери гостинності може значно збільшитися, зокрема шляхом підвищення туристичного потоку в Україну.

Нагадаємо, що у Мінкульті пропонують пом'якшити карантинні вимоги для туризму і культури

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22 06 2021 15:57
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