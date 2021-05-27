У Мінкульті пропонують пом'якшити карантинні вимоги для туризму і культури
Про це повідомив у Telegram міністр культури Олександр Ткаченко, зазначає "Економічна правда".
Він повідомив, що відповідне протокольне рішення напрацьоване Мінкультом спільно з МОЗ та МЗС.
В залежності від епідемситуації та зонування, зокрема передбачені такі умови:
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розширити можливості для проведення концертних, масових, культурних заходів;
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дозволити працювати різним типам засобів розміщення;
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зняти часові обмеження для закладів громадського харчування та самоізоляції громадян України;
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дозволити перетин кордону іноземцями певних країн.
"Попередньо плануємо, що ці або окремі з цих пунктів діятимуть за умови негативного тесту на COVID-19 або ж за наявності документу, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації від COVID-19 у відвідувачів, організаторів і тд.
Ми у МКІП прагнемо гарних умов для роботи закладів у сфері культури, туризму і гостинності. Адже дані сектори одні з тих, що зазнали найбільших втрат під час карантину. І зараз вони продовжують працювати у півсили", - написав Ткаченко.
За його словами, уже сформовані детальні пропозиції предметних змін до постанови.
"Ми у процесі їх погодження та у діалозі з міністром охорони здоров'я Віктором Ляшком. Найближчим часом розраховуємо на їхній розгляд, про що додатково інформуватимемо", - додав він.
Нагадаємо, що міністр культури закликав після скасування "карантину вихідного дня" активно відвідувати театри, кафе,ТРЦ
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