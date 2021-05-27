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У Мінкульті пропонують пом'якшити карантинні вимоги для туризму і культури

Відповідне протокольне рішення напрацьоване Мінкультом спільно з МОЗ та МЗС
Міністерство культури та інформаційної політики пропонує внести зміни до постанови уряду, пом'якшивши карантинні вимоги для культури і туризму.
У Мінкульті пропонують пом Фото: Українська правда

Про це повідомив у Telegram міністр культури Олександр Ткаченко, зазначає "Економічна правда".

Він повідомив, що відповідне протокольне рішення напрацьоване Мінкультом спільно з МОЗ та МЗС. 

В залежності від епідемситуації та зонування, зокрема передбачені такі умови:

  • розширити можливості для проведення концертних, масових, культурних заходів;

  • дозволити працювати різним типам засобів розміщення;

  • зняти часові обмеження для закладів громадського харчування та самоізоляції громадян України;

  • дозволити перетин кордону іноземцями певних країн.

"Попередньо плануємо, що ці або окремі з цих пунктів діятимуть за умови негативного тесту на COVID-19 або ж за наявності документу, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації від COVID-19 у відвідувачів, організаторів і тд.

Ми у МКІП прагнемо гарних умов для роботи закладів у сфері культури, туризму і гостинності. Адже дані сектори одні з тих, що зазнали найбільших втрат під час карантину. І зараз вони продовжують працювати у півсили", - написав Ткаченко.

За його словами, уже сформовані детальні пропозиції предметних змін до постанови.

"Ми у процесі їх погодження та у діалозі з міністром охорони здоров'я Віктором Ляшком. Найближчим часом розраховуємо на їхній розгляд, про що додатково інформуватимемо", - додав він.

Нагадаємо, що міністр культури закликав після скасування "карантину вихідного дня" активно відвідувати театри, кафе,ТРЦ

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27 05 2021 12:19
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