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Повільне зниження: що відбувається з курсом долара 8 липня

Долар подешевшав на 4 копійки, євро - на 10 копійок
В обмінних пунктах України сьогодні, 8 липня 2020 року, в 12:00 курс долара на продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 4 копійки до 27,04 гривень за долар. Курс євро знизився на 10 копійок до 30,47 гривень за євро.
Повільне зниження: що відбувається з курсом долара 8 липня Фото: з вільних джерел

Про це свідчать дані моніторингу РБК-Україна.

Готівковий ринок

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 26,81 (26,81 - 7 липня), продажу - 27,04 (27,08 - 7 липня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 29,97 (30,01 - 7 липня), продажу - 30,47 (30,57 - 7 липня) грн за євро. Середній курс купівлі російського рубля становить 3,43 (3,43 - 7 липня), продажу 3,82 (3,84 - 7 липня) грн за 10 рублів.

Міжбанк

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 8 липня 2020 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 2 копійки до 26,96 гривень за долар, курс купівлі до 26,93 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 7 копійок до 30,45 гривень за євро.

Курс НБУ

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 8 липня довідковий курс на рівні 26,94 грн/долар, підвищивши його в порівнянні з 7 липня (26,93 грн). Таким чином, офіційний курс НБУ на наступний день буде встановлено приблизно на цьому рівні.

Курси в банках

Найбільші банки встановили курс долара в межах 26,85 - 27,05 грн/долар, знизивши його у порівнянні з попереднім днем.

Нагадаємо, що до кінця поточного тижня діапазон курсу буде перебувати в коридорі 26,70-27,10 гривень/долар. Після реакції ринку на відставку глави НБУ Якова Смолія ситуація стабілізується.

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08 07 2020 13:40
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