"Позивачка" до SkyUp прийшла у Верховний суд, щоб зупинити апеляцію авіаперевізника

Юрист з авіаційного права Андрій Гук вважає, що враховуючи "несправжність" позивачки, ці скарги від її ж імені, свідчать про намір затягнути справу.

Жителька Баришівки Оксана Пасенко, зазначена позивачкою в ухвалі Баришівського районного суду, який 24 травня вирішив призупинити ліцензію авіакомпанії SkyUp Airlines на перевезення пасажирів, нібито намагається оскаржити апеляцію авіаперевізника, йдеться у "Радіо Свобода".

Водночас, як виявили раніше журналісти програми "Схеми: корупція в деталях" (спільний проект Радіо Свобода і телеканалу "UA:Перший"), Пасенко насправді не позивалась до Баришівського районного суду, натомість пізніше звернулась в поліцію та написала заяву про відмову від позову, про що йдеться у розслідуванні – "Таємниця Баришівського суду".

​На сайті "​Судова влада України"​ зазначено, що 17 липня до Касаційного цивільного суду України у складі Верховного суду надійшли одразу дві касаційні скарги начебто від імені Оксани Пасенко.

Предметом позову значиться захист прав споживачів та "​припинення дії, яка порушує право та примусове виконання обов’язку в натурі"​. Тобто, як виявили журналісти, мається на увазі виконання рішення Баришівського суду щодо призупинення ліцензії авіаперевізника.

У свою чергу, в авіакомпанії SkyUp Airlines, яка в Київському апеляційному суді оскаржує це рішення, заявили, що обидві ці скарги – "абсолютно безглузді".

"За інформацією, отриманою з інформаційного центру Касаційного цивільного суду ВС, одна скарга від нібито Пасенко – на ухвалу Київського апеляційного суду про відкриття апеляційного провадження, а друга – на визначення цього ж суду про зупинку справи до моменту розгляду питання щодо відведення судді, яке заявив адвокат Пасенко. При цьому, на момент подачі скарги дане питання вже було вирішене, відведення задоволене, призначено новий склад суду. Тому, обидві ці касаційні скарги, на нашу думку, абсолютно безглузді", – повідомив "Схемам" директор з юридичних питань компанії SkyUp Airlines Дмитро Толкачов.

"Це робиться для того, щоб через таку тяганину залишити скандальне визначення суду про призупинення ліцензії в силі якомога довше. Навіщо, якщо воно виявилося таким, яке не можуть виконати ані Державіаслужба, ані SkyUp? Можу припустити тільки одне – чекають якихось змін. Сумним є те, скільки часу вже суди не можуть пережувати, відчути гіркий присмак та виплюнути цей позов і забезпечення позову", –– говорить юрист з авіаційного права Андрій Гук.

12 червня стало відомо, що Баришівський суд Київської області призупинив ліцензію на здійснення перельотів українській авіакомпанії SkyUp. За словами представників авіакомпанії, позов подала особа, яка навіть не була її клієнтом.

SkyUp оскаржила рішення суду в апеляції, згодом в уряді доручили забезпечити діяльність української авіакомпанії.

SkyUp отримала ліцензію на здійснення перельотів 18 травня 2018 року.

Нагадаємо, жителька міста Баришівка Оксана Пасенко, яка зазначена позивачкою в ухвалі Баришівського районного суду, який 24 травня вирішив призупинити ліцензію авіакомпанії SkyUp на перевезення пасажирів, заявляє, що не підписувала позовну заяву.

Пізніше до прокуратури, поліції та Державного бюро розслідувань надійшли заяви щодо невиконання рішення Баришівського районного суду, який зупинив дію ліцензії українського лоукостера SkyUp

Заяви подала "позивачка", Оксана Пасенко, яка раніше стверджувала, що позову проти авіакомпанії не подавала.

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