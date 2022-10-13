НОВИНИЦіни на прикраси варіюватимуться від кількох тисяч до $60 000Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Prada презентувала нову колекцію золотих прикрас
Фото: t.me/WorldIsBrand
Модний дім Prada представив свою першу лінію ювелірних прикрас, виготовлену із 100% сертифікованого золота. Про це пише WWD із посиланням на голову відділу корпоративної соціальної відповідальності групи CSR Лоренцо Бертеллі.
У колекції зараз представлено 48 виробів. Її планують розширити.
Лінія називається Eternal Gold. Вона є першою колекцією для світового бренду класу люкс, яку виготовлено з такої сировини.
"Це було непростим завданням, і ми дуже раді, що нам це вдалося, тому що це дозволяє встановити новий стандарт у галузі. З самого початку ми хотіли створювати ювелірні вироби в інший та радикальніший спосіб із потужним меседжем і пропонувати повну впізнаваність, змінюючи застарілі стандарти відповідно до змін у суспільстві", - каже Бертеллі.
Зазначається, що в основі колекції лежить фірмовий трикутний мотив Prada, що нагадує про засновника бренду Маріо Прада. Він з'являється як застібка на сережках і підвісках чи чокерах із стрічок, а його кути утворюють разки намиста, серця чи голову змієподібного браслета.
Раніше повідомлялося, що McDonald's випустив прикраси з переробленої упаковки.
Читайте також: Українські співачки взяли участь у показі нової колекції Gucci.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
13 10 2022 19:42 МЕДІА
- ВІДЕО Під час зустрічі G7 Зеленський запропонував розмістити на кордоні з білоруссю міжнародних спостерігачів
- ВІДЕО Українці за добу зібрали 352 мільйони на покупку дронів-камікадзе RAM II UAV
- ФОТО росіяни за півдоби випустили по Україні ракет та безпілотників на $700 млн - Forbes
- Український експорт за 8 місяців року впав на третину, імпорт - на чверть
- Україна отримає від НАТО засоби для боротьби з дронами - Столтенберг
СТАТТІ