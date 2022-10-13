Prada презентувала нову колекцію золотих прикрас

Ціни на прикраси варіюватимуться від кількох тисяч до $60 000

Модний дім Prada представив свою першу лінію ювелірних прикрас, виготовлену із 100% сертифікованого золота. Про це пише WWD із посиланням на голову відділу корпоративної соціальної відповідальності групи CSR Лоренцо Бертеллі.

У колекції зараз представлено 48 виробів. Її планують розширити.

Лінія називається Eternal Gold. Вона є першою колекцією для світового бренду класу люкс, яку виготовлено з такої сировини.

"Це було непростим завданням, і ми дуже раді, що нам це вдалося, тому що це дозволяє встановити новий стандарт у галузі. З самого початку ми хотіли створювати ювелірні вироби в інший та радикальніший спосіб із потужним меседжем і пропонувати повну впізнаваність, змінюючи застарілі стандарти відповідно до змін у суспільстві", - каже Бертеллі.

Зазначається, що в основі колекції лежить фірмовий трикутний мотив Prada, що нагадує про засновника бренду Маріо Прада. Він з'являється як застібка на сережках і підвісках чи чокерах із стрічок, а його кути утворюють разки намиста, серця чи голову змієподібного браслета.