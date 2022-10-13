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Prada презентувала нову колекцію золотих прикрас

Ольга
Матарикіна
Ціни на прикраси варіюватимуться від кількох тисяч до $60 000
Prada презентувала нову колекцію золотих прикрас Фото: t.me/WorldIsBrand
Модний дім Prada представив свою першу лінію ювелірних прикрас, виготовлену із 100% сертифікованого золота. Про це пише WWD із посиланням на голову відділу корпоративної соціальної відповідальності групи CSR Лоренцо Бертеллі.
 
У колекції зараз представлено 48 виробів. Її планують розширити.
 
 
 
 
Лінія називається Eternal Gold. Вона є першою колекцією для світового бренду класу люкс, яку виготовлено з такої сировини.
 
"Це було непростим завданням, і ми дуже раді, що нам це вдалося, тому що це дозволяє встановити новий стандарт у галузі. З самого початку ми хотіли створювати ювелірні вироби в інший та радикальніший спосіб із потужним меседжем і пропонувати повну впізнаваність, змінюючи застарілі стандарти відповідно до змін у суспільстві", - каже Бертеллі.
 
Зазначається, що в основі колекції лежить фірмовий трикутний мотив Prada, що нагадує про засновника бренду Маріо Прада. Він з'являється як застібка на сережках і підвісках чи чокерах із стрічок, а його кути утворюють разки намиста, серця чи голову змієподібного браслета.
 
 
 
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13 10 2022 19:42
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