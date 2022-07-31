Правоохоронці надали поради щодо безпечного працевлаштування за кордоном
Про це Міністерство внутрішніх справ повідомляє у Фейсбуці.
"З початком повномасштабної війни багато українців були вимушені виїхати за кордон, аби врятуватися від російських ракет. Мігранти, а також внутрішні переселенці у пошуках роботи можуть стати жертвами злочинних дій", - ідеться у повідомленні.
Тому правоохоронці надали декілька важливих порад, аби працевлаштування для громадян було безпечним.
Зокрема за жодних обставин не віддавайте свій паспорт потенційному роботодавцю або іншим особам, радять у МВС.
Також не погоджуйтеся на роботу, деталі якої ви не знаєте або якщо від вас щось намагаються приховати або маніпулювати вами.
Правоохоронці радять не довіряти занадто привабливим умовам та пропозиціям: одразу висока зарплата, відсутність досвіду для молодих дівчат тощо, та підписувати лише ті документи, які розумієте. Якщо необхідно – проконсультуватися з юристом.
"Збережіть контакти консульств/посольств, організацій, інших органів, які допоможуть вам захиститися від біди. Якщо ви потрапили у скрутну ситуацію або стали її свідком, звертайтеся до правоохоронних органів, посольства, консульських установ. 112 – лінія екстреної допомоги в ЄС", - зазначили у МВС.
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