Правоохоронці надали поради щодо безпечного працевлаштування за кордоном

Також не погоджуйтеся на роботу, деталі якої ви не знаєте або якщо від вас щось намагаються приховати або маніпулювати вами

Правоохоронці надали поради, як у пошуках роботи не стати жертвами злочинців за кордоном.

Про це Міністерство внутрішніх справ повідомляє у Фейсбуці.

"З початком повномасштабної війни багато українців були вимушені виїхати за кордон, аби врятуватися від російських ракет. Мігранти, а також внутрішні переселенці у пошуках роботи можуть стати жертвами злочинних дій", - ідеться у повідомленні.

Тому правоохоронці надали декілька важливих порад, аби працевлаштування для громадян було безпечним.

Зокрема за жодних обставин не віддавайте свій паспорт потенційному роботодавцю або іншим особам, радять у МВС.

Також не погоджуйтеся на роботу, деталі якої ви не знаєте або якщо від вас щось намагаються приховати або маніпулювати вами.

Правоохоронці радять не довіряти занадто привабливим умовам та пропозиціям: одразу висока зарплата, відсутність досвіду для молодих дівчат тощо, та підписувати лише ті документи, які розумієте. Якщо необхідно – проконсультуватися з юристом.

"Збережіть контакти консульств/посольств, організацій, інших органів, які допоможуть вам захиститися від біди. Якщо ви потрапили у скрутну ситуацію або стали її свідком, звертайтеся до правоохоронних органів, посольства, консульських установ. 112 – лінія екстреної допомоги в ЄС", - зазначили у МВС.