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CУСПІЛЬСТВО

Президент підписав Закон "Про медіа"

29 грудня 2022, 19:13
Президент підписав Закон
Президент України Володимир Зеленський підписав закон "Про медіа".
Про це зазначається в картці документу на сайті Верховної Ради України.
 
Документ визначає правові засади діяльності в Україні суб’єктів у сфері медіа, а також засади державного управління, регулювання та нагляду у цій сфері.
 
Відповідно до закону, канал "Рада" стає державним. Він має транслювати засідання парламенту, а під час воєнного стану й обмеження прямих трансляцій – викладати записи в день проведення пленарного засідання
 
Ухвалення цього закону є однією з вимог Євросоюзу для початку перемовин про вступ.
 
Закон передбачає регуляцію онлайн-ЗМІ, діяльність блогерів і різних вебплатформ. Окремий розділ закону присвячений мовленню громад (community media) – третьому сектору мовлення, що існує в Європі паралельно із суспільним і комерційним. Також документ передбачає розширення повноважень регулятора – Нацради з питань телебачення та радіомовлення. Документ має привести українське законодавство до вимог Аудіовізуальної директиви ЄС.
 
Низка медійних організацій, видань і блогерів заявляли, що закон порушує право на свободу слова. Положення закону передбачає можливість скасувати реєстрацію медіа через порушення або недопущення Нацради до перевірки. Також вони заявили, що законопроєкт надає право Нацраді, правоохоронним і фіскальним органам перевіряти всю діяльність медіа, зокрема фінансову. Закон, на їхню думку, може наділити органи влади повноваженнями щодо "встановлення правди".
 
Володимир Зеленський

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