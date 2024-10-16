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ПОЛІТИКА

Реакція світу на амбітний план перемоги Зеленського

16 жовтня 2024, 21:57
Реакція світу на амбітний план перемоги Зеленського
president.gov.ua
Зокрема, на нього відреагували у НАТО та москві.

Президент Володимир Зеленський представив у Верховній Раді українським парламентарям та громадськості план перемоги, який раніше демонстрував у США та Європі. За його словами, першим пунктом плану є запрошення України в НАТО до закінчення війни.

Генеральний секретар Альянсу Марк Рютте заявив, що "дуже добре" обізнаний з усіма пунктами плану перемоги. За його словами, союзники перебувають у тісному контакті з Україною для того, щоб зʼясувати, які наступні кроки щодо членства Києва в НАТО можна зробити. Він додав, що Альянс обговорює з представниками України план перемоги.

Водночас, як повідомляє "Радіо Свобода", посол США при НАТО Джуліан Сміт на брифінгу заявила, що Альянс перебуває "не на тому етапі, коли йдеться про надання запрошення" Україні приєднатися до НАТО. Проте союзники продовжують контакт з Києвом щодо майбутнього членства в Альянсі.

Як зазначають журналісти AP, включення пункту про запрошення України до НАТО у план перемоги може бути "надто амбітним кроком". Там додали, що підтримка Заходу Києва може зменшитися через війну на Близькому Сході та внутрішні політичні проблеми. Зокрема, на долю України можуть вплинути американські вибори, адже Вашингтон є найбільшим постачальником військової допомоги.

Журналісти BBC пишуть, що умови Зеленського щодо миру "дедалі більше суперечать ситуації, яка його оточує". Там додають, що у парламенті президент визнав зростаючу втому у своїй країні, яка була також "відбита на його обличчі". 

"Аналітики як в Україні, так і на Заході також припускають, що Білий дім прагне показати, що він хоче уникнути подальшої ескалації з росією напередодні президентських виборів у США", — зазначили у BBC.

Reuters повідомляє, що на план перемоги відреагував речник Кремля Дмітрій Пєсков. За його словами, план поки рано детально коментувати, але Києву потрібно "протверезіти" і усвідомити "безперспективність політики, яку він проводить". Він вважає, що представлені президентом України пункти нібито є "закамуфльованим" планом США.

Володимир Зеленськийплан перемоги

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