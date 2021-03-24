Президент ввів у дію рішення РНБО щодо націоналізації "Мотор Січ"

Про це йдеться в Указі №108/2021

23 березня президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради нацбезпеки та оборони від 11 березня щодо повернення ПАТ "Мотор Січ" у власність держави.

Набрало чинності рішення РНБО від 11 березня 2021 року "Про стан виконання рішення Ради національної безпеки і оборони України від 1 березня 2018 року "Про невідкладні заходи щодо захисту національних інтересів держави у сфері авіадвигунобудування", повідомляє "Економічна правда".

Раніше на брифінгу за підсумками засідання РНБО секретар РНБО Олексій Данілов заявляв, що "прийняте відповідне рішення - згідно з цим рішенням підприємство "Мотор Січ" буде повернуто українському народу, буде повернуто у власність української держави в законний, конституційний спосіб найближчим часом".

Нагадаємо, що Зеленський підписав ще один указ про санкції проти китайських інвесторів