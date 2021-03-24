БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИ23 березня президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради нацбезпеки та оборони від 11 березня щодо повернення ПАТ "Мотор Січ" у власність держави.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Президент ввів у дію рішення РНБО щодо націоналізації "Мотор Січ"
Про це йдеться в Указі №108/2021
Фото: facebook.com/president.gov.ua
Набрало чинності рішення РНБО від 11 березня 2021 року "Про стан виконання рішення Ради національної безпеки і оборони України від 1 березня 2018 року "Про невідкладні заходи щодо захисту національних інтересів держави у сфері авіадвигунобудування", повідомляє "Економічна правда".
Раніше на брифінгу за підсумками засідання РНБО секретар РНБО Олексій Данілов заявляв, що "прийняте відповідне рішення - згідно з цим рішенням підприємство "Мотор Січ" буде повернуто українському народу, буде повернуто у власність української держави в законний, конституційний спосіб найближчим часом".
Нагадаємо, що Зеленський підписав ще один указ про санкції проти китайських інвесторів
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