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Президент ввів у дію рішення РНБО щодо націоналізації "Мотор Січ"

Про це йдеться в Указі №108/2021
23 березня президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради нацбезпеки та оборони від 11 березня щодо повернення ПАТ "Мотор Січ" у власність держави.
Президент ввів у дію рішення РНБО щодо націоналізації "Мотор Січ" Фото: facebook.com/president.gov.ua

Набрало чинності рішення РНБО від 11 березня 2021 року "Про стан виконання рішення Ради національної безпеки і оборони України від 1 березня 2018 року "Про невідкладні заходи щодо захисту національних інтересів держави у сфері авіадвигунобудування", повідомляє "Економічна правда". 

Раніше на брифінгу за підсумками засідання РНБО секретар РНБО Олексій Данілов заявляв, що "прийняте відповідне рішення - згідно з цим рішенням підприємство "Мотор Січ" буде повернуто українському народу, буде повернуто у власність української держави в законний, конституційний спосіб найближчим часом".

Нагадаємо, що Зеленський підписав ще один указ про санкції проти китайських інвесторів

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24 03 2021 12:35
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