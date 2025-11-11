Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
ПОЛІТИКА

Секретар РНБО України проводить переговори в Туреччині щодо обміну полоненими

11 листопада 2025, 17:15
Секретар РНБО України проводить переговори в Туреччині щодо обміну полоненими
Wikipedia
Секретар РНБО зазначив, що працюватиме і з представниками Близького Сходу.

Секретар Ради національної безпеки та оборони України Рустем Умєров заявив, що прибув до Туреччини для роботи тут та на Близькому Сході над розблокуванням процесів взаємного звільнення військовополонених між Україною та рф.

"Щойно прибув в Стамбул.  Була домовленість – і треба її реалізувати. Завдання Президента України чітке – українці мають повертатись додому з полону",написав він.

За його словами, у межах робочого візиту заплановано низку зустрічей, головна мета яких - активізувати переговори та реалізувати домовленості щодо повернення українських військових і цивільних з російського полону.

Секретар РНБО підкреслив, що Україна продовжує роботу над відновленням регулярних обмінів полоненими за посередництва міжнародних партнерів, зокрема Туреччини.

РНБОТуреччинапереговориРустем Умєров

