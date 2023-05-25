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ПОЛІТИКА

Прігожин заявляє про вихід "вагнерівців" із Бахмута (оновлено)

25 травня 2023, 11:03
Прігожин заявляє про вихід
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Прігожин каже, що його "вагнерівці" відійдуть в тилові райони.

Засновник ПВК "вагнера" Євген Прігожин сьогодні вчергове заявив, що його найманці почали вихід з Бахмута. Вони нібито повністю покинуть місто до 1 червня.

Про це повідомляє прес-служба Прігожина, пише УП.

"До 1 червня всі виходимо, відпочиваємо, готуємося, а потім отримаємо нове завдання", - сказав Прігожин.

Він записав 3-хвилинний ролик в якому обговорює так званий "вихід" з міста, закликає своїх "вояк" не поспішати та виводити по одній одиниці техніки.

Прігожин каже, що його "вагнерівці" відійдуть в тилові райони, а нібито позиції в Бахмуті передадуть під контроль Міноборони рф.

До цього, 10 травня він вже "покидав" Бахмут нібито через брак боєприпасів чого у підсумку не сталося. 

Тепер же, як він і "анонсував" 25 травня "вагнерівці" починають відходити з міста. Але це, знову ж таки, за словами терориста Прігожина.

Заступник міністра оборони Ганна Маляр у Telegram  повідомила, що у передмісті Бахмута ворог замінив підрозділи "вагнера" на армійські регулярні загони. В самому ж місті Бахмут на данний момент залишаються "вагнерівці"".

Маляр додала, що українські війська контролюють околиці міста у південно-західній частині в районі "Літак".

Вона також підкреслила, що схід залишається епіцентром бойових дій − ворог намагається наступати на Авдіївському, Мар’їнському, Лиманському, Куп’янському та Бахмутському напрямках. 

Читайте також: Прігожин привертає до себе увагу: У найближчі місяці тиск на російські еліти може нарешті дати певні плоди. 

 

Бахмутпрігожин

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