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ЗМІ дізналися втрати "вагнерівців" під час штурму Бахмута

10 червня 2024, 15:33
ЗМІ дізналися втрати
З даних про номери жетонів ліквідованих ув'язнених випливає, що "вагнерівці" завербували щонайменше 48 366 ув'язнених.

Майже 90% ліквідованих під час штурму Бахмута "вагнерівців" були завербованими ув'язненими, і ПВК витратила 108 млрд рублів на посмертні виплати їхнім родинам.

Про це пише видання "Медіазона".

Вони отримали доступ до бази ліквідованих у період із січня 2022 по серпень 2023 року "вагнерівців" під окупованим ЗС рф Бахмутом. У ній - понад 20 тисяч прізвищ.

Число ліквідованих ув'язнених почало різко зростати з 12 вересня 2022 року. російські пропагандисти стверджували, що саме цього дня російські військові підійшли до Бахмута і зайняли промзону. Серед ув'язнених, які вижили, - переважно, ті, хто потрапив на фронт влітку та восени 2022 року.

Більшість "вагнерівців" - 19,5 тисяч осіб - були ліквідовані під час багатомісячних боїв за український Бахмут. Журналісти з'ясували, що майже 90% ліквідованих під час штурму міста "вагнерівців" - 17 175 осіб - були ув'язненими. Раніше Прігожин стверджував, що в боях за місто було ліквідовано порівну звичайних найманців ПВК "Вагнер" і завербованих ув'язнених. В окремі дні ПВК втрачала понад 200 осіб на день. Ймовірно, це було потрібно для збереження іміджу ПВК, зазначає "Бі-бі-сі".

З даних про номери жетонів ліквідованих ув'язнених випливає, що вагнерівці завербували щонайменше 48 366 ув'язнених. Позначення на кожному з них починалися з літери "К" - ймовірно, це відсилання до слова "колонія". Дві третини колоній, у яких відбулося вербування, - суворого режиму. Найбільше забрали з красноярської ВК-6 суворого режиму - понад 500 осіб.

У розслідуванні зазначено, що "ПВК Вагнер" витратила на посмертні компенсації їхнім родичам близько 108 млрд рублів. У цю суму не входять компенсації за поранення і велика частина зарплат.

Бахмутвійна в Україніросія окупантивагнерівці

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